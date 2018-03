© afp

Ier et Apple gouf, war de Matgrënner vun enger vun de gréissten Hightech-Firmen e ganz normale Mënsch, deen och heiansdo no Aarbecht gesicht huet, fir Rechnunge bezuelen ze kënnen - souwéi mir all.Et ass also keng weider Iwwerraschung, dass hien 1972, nodeems hien d'Uni am Reed College verlooss huet, och lauter CVen op verschidde Plazen ofginn huet, fir en Job ze fannen. Esou ass d'Dokument an d'Hänn vun engem anonymmen Employeur geroden, deen et während e puer Joerzéngte gehalen huet.Den CV, deen aus dem Joer 1973 staamt, beweist, dass de Steve Jobs mat enger gewësser Nonchalance un d'Saach erugaangen ass. Dat Stéck Pabeier enthält verschidde Feeler a gouf ouni richteg Méi vun engem jonken 18 Joer ale Bouf gefëllt. Hei steet esouguer dran, dass hien "English Lit" studéiert huet. Et mierkt een awer, dass de Jong vun den neien Technologië passionéiert ass.De gudde Steve Jobs hat deemools awer keen Telefon, an obwuel en de Führerschäin hat, konnt hie vläicht mobil sinn, awer net sécher, also en eegenen Auto hat en och net.D'Dokument gëtt den 8. Mäerz um Site vun RR Auction versteet. Dës Auktioun geschitt am Kader vun engem grousse Verkaf, dee mam Thema "Pop Culture" thematiséiert gouf. D'Estimatioun vum CV steet also bäi 50.000 Dollar, an et ass net dat eenzegt Stéck vum Steve Jobs, wat hei verkaf gëtt: Een Artikel aus der Press an eng Gebrauchsuweisung, déi allebéid vum Matgrënner vun Apple ënnerschriwwe goufen, ginn hei am Kader vun dëser grousser Vente och versteet.