Mëttlerweil maachen d'Smartphones jo immens gutt Fotoen... dat gëllt awer dacks just fir Situatiounen, an deenen d'Liichtverhältnisser wierklech gutt sinn. Soubal et awer méi däischter ass, geet d'Qualitéit séier biergof. Do wëll Samsung elo mam neien S9 nei Standarde setzen.Dofir maachen den S9 an den S9+ bis zu 12 Fotoe vum selwechte Motiv, fir dës dann zu enger Foto zesummenzerechnen. Doduerch soll d'Bild- a Faarfrauschen däitlech reduzéiert ginn. Doduerch soll bei ënner 1 Lux Beliichtung, 30 Prozent manner Rauschen entstoe wéi beim Virgängermodell S8.Da kann ee beim S9 an S9+ och d'Blend astellen... déi war bei Smartphones bis elo ëmmer fix. Et kann ee wielen tëscht F1.5 oder F2.4. D'Blend F1.5 ass besser wann ee wéineg Luucht huet. F2.4 suergt fir méi Déifteschäerft, brauch dofir awer méi Luucht.Da gëtt et awer och eng nei, déi Videoe mat bis zu 960 Biller pro Sekonn ophëlt. Dat kennt ee scho vum Sony Xperia XZ1.Den S9 huet en Display vun 5,8 Zoll, den S9+ ass 6,2 Zoll grouss. De Ram beim S9 huet 4 Gbyte, den S9+ huet 2 Gigabyte méi. Och beim Akku ginn et Ënnerscheeder... 3000mAh géintiwwer 3500 fir den S9+.Nei beim neie Samsung sinn dann och d', mat deenen een den Animojis vun Apple Konkurrenz ze maachen. Mat der Frontkamera kann ee säi Gesiicht ascannen, an dann en 3D-Avatar generéieren. Domat kann een dann animéiert GIF's erstellen a verschécken z.B.. Dat wäert fir e gewësse Fun-Faktor suergen, ma extrem präzis ass d'Technik nach net.Et gëtt dann och eng nei, duerch déi ee säi Smartphone wéi e Computer benotze kann. Den S9 gëtt hei horizontal an d'Dockingstation gestach an et verbënnt een den Handy domat mam Ecran, der Maus an der Tastatur. Et ass dann och nach en HDMI-Uschloss derbäi, 2 USB-A-Uschlëss an en Typ-C Uschloss fir de lueden. D'Dockingstatioun huet och e Lüfter fir den Handy ofzekillen. Dee leeft ganz lues an et héiert een e bal net.Wee sech fir den neien S9 oder S9+ intresséiert, kann den Handy elo scho virbestellen. E kënnt an 3 Faarwen eraus... Schwaarz, Blo a Lila. Wéi beim S8 oder Note 8 kritt een och eng Dual-SIM-Variant.Präislech geet et bei ronn 850 Euro lass...