Am 2. Ulaf gouf et elo - e puer - Detailer iwwer d'Implantatioun vum Internetris zu Biissen: Sécher ass nach näischt an d'Impakt-Etüd ass am Gaangen ...

Komme se oder komme se net? Dat ass nach ëmmer d'Fro, déi sech ëm d'méiglech Implantatioun vu Google an de Wise bei Biissen stellt. Zwee Uleef huet den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen gebraucht, fir gewuer ze ginn, dass d'Impakt-Etüd nach ëmmer am Gaangen ass.No enger éischter parlamentarescher Fro vum Juli, wourop et eng moer - lapidar - Äntwert aus dem Wirtschaftsministère gouf, hunn elo direkt zwee Ministeren nach emol nogeluecht.Den zoustännege Wirtschaftsminister Schneider huet sech Support beim DP-Finanzminister Gramegna geholl, fir ze präziséieren, dass u sech nach näischt mat Google an dréchenen Dicher ass, mä just datt d'Terraine vu 34 Hektar kaf gi wieren, ouni dass aus den USA e konkreten Investissementsprojet geholl gi wier, fir en Datazenter ze bauen. Leschten Informatiounen no hätt Google d'Stécker fir eng Zomm vu ronn 50 Milliounen Euro kaf - 16 Verkafsakte waren duerfir beim Notaire gemeet ginn.Och den Ament wieren d'Felder, wou Google géif bauen, nach als "zone verte" klasséiert, sou dass misst ëmklasséiert ginn - eng Prozedur, déi mol nach um Niveau vun der Impakt-Etude wier. Sécher ass, de Ministeren no, dass d'Parzelle vu Google kaf goufen, mä dass d'Decisioun, wat domat ze geschéien huet, nach aussteet.Subsiden oder soss finanziell Hëllefe wieren net ugeduecht, heescht et - villméi misst de Bauhär Google och d'infrastrukturell Baukäschte selwer droen. Wat fir een Impakt de méigleche Bau vum Datenzenter vum Internet-Ris op d'steierlech Recetten hätt, konnten d'Regierungsmemberen och net matdeelen. Interessant dann och d'Ausso, dass kee Steier-Ruling proposéiert gi wier, fir Google op Biissen ze zéien.Ze preziséieren och, dass Biissen nëmmen eng vun den Optiounen ass, wou Google den Datazenter kéint bauen. Aner méiglech Terrainen, déi Google kaf huet, fir do ze bauen, sinn a Schweden, Éisträich an an Dänemark.