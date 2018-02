D'DP-Deputéiert Max Hahn a Claude Lamberty wollte wëssen, wou d'Pläng dru sinn. Den Etienne Schneider weist drop hin, dass d'Post am Gaang ass, d'Aféiere vum Reseau vun der fënnefter Generatioun ze preparéieren, fir weiderhin un er Spëtzt vun der Technologie ze bleiwen.



PDF: "Réponse à la question N° 3568 (Question écrite) de Monsieur Max Hahn, Député, Monsieur Claude Lamberty, Député concernant Accès à des connections de très haut débit fixe et ultra haut débit mobile, par Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie".



An enger éischter Phas soll sech de 5G op Regioune konzentréieren, déi dicht vernetzt sinn. An de Joren drop soll de Reseau dann och op aner Regiounen ausgebaut ginn.



D'Post géif d'Evolutioun vum 5G genee suivéieren a wier an dem Sënn och am Gaang, fir vun dësem Joer un Tester duerchzeféieren, sou nach den zoustännege Minister.



D'5G-Technologie erlaabt an Zukunft en Datentransfer vun iwwert engem Gigabits d'Sekonn. Aktuell sinn et beim 4G+ 300 Megabits d'Sekonn fir de mobillen Internet.



A senger Äntwert weist den Etienne Schneider nach drop hin, dass eng Enquête vun der EU-Kommissioun erginn huet, dass Lëtzebuerg eng vun de beschten Infrastrukturen an der elektronescher Kommunikatioun weltwäit Opweises huet. D'Reseaue wieren extrem performant an ëmmer accessibel. D'Post hätt am Laf vun de Joren e puer Honnert Milliounen Euro an den Ausbau vum mobille Reseau investéiert. 2015 ware 50% vun de Stéit hei am Land mat der sougenannter Fibertechnik ofgedeckt. Uganks dëst Joer waren et scho bal 62%.