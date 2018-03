© Tovisorga

© gemalto

© Idemia

Visa ass an der Welt vun de Suen op der ganzer Welt bekannt, an och an der Entwécklung vun neie Léisungen ass déi Plattform, déi aus 21.000 gemeinsame Firme besteet, am Gaangen eng ganz Rei Iddie virzebereeden.Zum Beispill kann ee geschwënn mat "Wearables" iwwerall ouni Kontakt bezuelen. Nom Handy an der Kreditkaart, huet Visa scho virun e puer Joren Braceleten entwéckelt, wou och een NFC (near field communication) Chip agebaut ass. Verschidde Länner benotzen dës Optioun scho méi laang, aner Géigende brauchen e bësse méi Zäit. Sécher ass, dass geschwënn all normalen Objet zu enger Bezuelméiglechkeet gëtt: Sonnebrëll, Bic, asw... Net ze vergiessen, de Bracelet kann iwwerall gedroe ginn, och am Waasser, fir dass een och iwwerall seng Sue kann ausginn.Et kritt ee ganz einfach connectéiert Objeten, déi méi bëlleg sinn, awer och hei soll een net déi Leit vergiessen, déi sech eppes ganz Aussergewéinleches wënschen, wéi zum Beispill en exklusiven NFC-Bracelet mat Diamanten, fir e bësse méi en héije Präis.De Marché vun de "Wearables" (alles wat een droen oder undoe kann) versprécht eng positiv Zukunft mat méi wéi 500 Millioune verchipten Objeten am Joer 2021. 20% vun hinne gi mat engem speziellen Chip equipéiert, fir ze bezuelen, Dieren opzemaachen oder sech ze beweegen.Smart Auere kréien och de System agebaut, d'Aueren "Garmin Pay" ginn a Spuenien virum Summer lancéiert, a Frankräich misste se bis zum Schluss vum Joer op de Maart kommen.Eng aner Luxus-Iddi koum vu Bentley, an Zesummenaarbecht mat Visa proposéiert d'Autosmark geschwënn, dass een direkt vum Auto aus bezuele kann. Vum Tableau de Bord aus kritt een d'Méiglechkeet, fir de Parking oder den Tank op der Pompelstatioun ze bezuelen. Mat engem Klick geschitt alles automatesch.Geschwënn um Marché ass och eng App, fir säin Auto ouni Schlëssel opzemaachen, mä mat engem Selfie. An der Lokatioun zum Beispill ganz praktesch, fir méi séier d'Donnéeën vum Client ze späicheren an e bäi säin Auto ze schécken. IDEMIA an Octo Telematics bréngen dës nei Léisung am Laf vun dësem Joer eraus.An zum Schluss fënnt een och um World Mobile Congress 2018, dass Passwierder esou "out" sinn, wéi nach ni. Eng Firma huet hei eng revolutionär Léisung fonnt - an zwar mat Biller. Et muss ee 4 genee Punkten op enger Foto wielen, an se duerno nees richteg der Rei no drécken, fir de Smartphone, oder eng App opzemaachen. Endlech kéint ee lästeg Passwierder lass sinn? PixelPin wëll et op alle Fall wëssen.