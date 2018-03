© afp

All Firma muss mat engem Partner op der Plaz schaffen. Et ass eng kloer Manéier, fir dass Apple déi lokal Cybersécherheet-Gesetzer respektéiert an esou a China aktiv bleiwe kann.Dës Mesure, déi am Januar annoncéiert gouf, gëtt e Mëttwoch 28. Februar definitiv. All d'Donnéeën, déi op iCloud stockéiert ginn, migréiere vun engem amerikanesche Server a Richtung China bei e lokale Partner vun Apple.Dës Donnéeë si Fotoen, Kontakter oder och nach Messagen, déi op dësem externe Reseau gespäichert ginn. E groussen Deel Privatsphär vun de Leit, déi Produite vun der amerikanescher Mark benotzen.De Problem ass: dës Informatioune gi bäi Guizhou-Cloud Big Data stockéiert, enger jonker Firma, déi direkt vum chinesesche Staat finanzéiert gëtt. Den Informatik-Ris huet seng Clienten am Ufank vum Joer informéiert an hinnen de Choix ginn ze bleiwen, hire Kont zouzemaachen oder hir geografesch Zon ze wiesselen, fir net ënner Kontroll vum chinesesche Staat ze geroden.Privat Informatioune si ganz schlecht geschützt a China a ginn dacks benotzt, fir Publicitéiten ze verkafen. De Schutz vun den Donnéeën ass also net méi garantéiert, genausou wéi virun 10 Joer, wéi Yahoo dem chinesesche Staat totalen Accès zu den Detailer vu senge Clienten erlaabt hat.Et ass eng reegelrecht Violatioun vum private Dateschutz duerch dës Decisioun vun Apple. Déi amerikanesch Firma setzt also seng finanziell Interête virum mënschleche Recht. Lescht Joer goufen och VPN-Servicer vun den iPhonen a China gestrach, déi d'Zensur iwwerall op der Welt kënne vermeiden.Obwuel Mënscherechtsorganisatiounen an aner international Acteuren dës Decisioun vun Apple schaarf veruerteelen, bleift déi amerikanesch Firma dobäi an erkläert se duerch e strategesche Choix an déi eenzeg Méiglechkeet um chinesesche Marché ze bleiwen.