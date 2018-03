© Facebook

Dëse Professer aus Ghana krut eng reegelrecht Standing Ovation am Netz, nodeems hie Biller vu sech online publizéiert huet, wou hien amgaange war, déi bekannt Fënster vu Microsoft Word de Schüler ze erklären. Allerdéngs konnt do weder e Computer nach e Projekter benotzt ginn, well d'Schoul keng Suen dofir huet. Op der Foto gesäit een och Schüler, déi dat Ganzt an hiren Hefter opgeschriwwen a gezeechent hunn.Sozial Medie si kuerz drop explodéiert, wéi d'Leit erausfonnt hunn, wéi dëse Mann amgaange war ze weisen, wéi ee Computer funktionéiert an dat ouni Computer.De Richard Appiah Akoto, 33 Joer al, ass Proff fir Informatioun- a Kommunikatiounstechnologien (ICT) an der Betenase M/A Junior High School zu Sekyedomase, déi ronn zwouanenghallef Stonnen ewech vu Kumasi läit, der zweetgréisster Stad vum Land.D'Schoul huet keng Computeren an awer sollen d'Schüler an d'Schülerinnen tëscht 14 an 15 Joer zanter 2011 een Exame schreiwen, wou ICT e wichtege Sujet ass. Wa se deen Diplom net kréien, komme se am Schoulsystem net weider.Et war och net déi éischte Kéier, dass d'Fënster vun der bekannter Software un d'Tafel gezeechent gouf. De Richard Appiah Akoto, deen an dëser Schoul zanter 6 Joer schafft, mécht dat reegelméisseg an deelt gäre Biller iwwer Facebook der Welt mat, also firwat och net säi méi spezielle Cours.

Supporting teachers to enable digital transformation in education is at the core of what we do. We will equip Owura Kwadwo with a device from one of our partners, and access to our MCE program & free professional development resources on https://t.co/dJ6loRUOdg — Microsoft Africa (@MicrosoftAfrica) February 27, 2018

Mat sengem Pseudonym "Owura Kwadwo Hottish" ass hien och op Facebook an Twitter ganz dacks genannt ginn. Seng Fotoe goufe massiv gedeelt.D'Fotoe sinn esou séier populär ginn, duerch ënner anerem den Afloss vun engem Komiker aus Ghana a sengen 140.000 Fans, dass esouguer duerno spezialiséiert Säiten an Tech-Fans dat Ganzt weidergeleet hunn. Schlussendlech ass de Message och bäi Microsoft gelant, an op Twitter huet d'Firma versprach dem Proff mat enger Maschinn vun engem vun hire Partner ze equipéieren, ouni ze vergiessen e gratis Accès op den MCE-Programm (Microsoft Certified Educator), fir sech permanent weiderbilden ze kënnen.Den Akoto huet awer betount, dass ongeféier 50 Computeren néideg wieren, fir déi Aarbecht op eng optimal Manéier leeschten ze kënnen. Doropper huet Microsoft nach keng konkret Äntwert ginn, mä den Ufank vun der Geschicht ass scho ganz optimistesch.