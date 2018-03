© AFP-Archiv

An de leschte Wochen ass et méi dacks virkomm, dass verschidden Aueren - vum Radiowecker, vum Bakuewen, vun der Mikrowell - nogaange sinn.Déi meescht Leit hu sech deen Ament wuel net vill dobäi geduecht oder einfach gemengt, et wier villäicht eppes futti.Et gëtt awer e ganz konkrete Grond dofir, dass d'Aueren noginn. Bei Heise Online (op heise.de) ass dës Erklärung ze fannen:D'Nogoe läit dorunner, dass dës Aueren dacks keen eegenen "Taktgeber" hunn. Si riichte sech also no der duerchschnëttlecher Frequenz vum Stroum, deen eng Spannung vu 50 Hertz huet. Dass d'Frequenz vun der Spannung heiansdo liicht variéiert, ass normal, mä normalerweis gläicht sech dat awer aus, esou dass d'Aueren ëmmer plus ou moins richteg ginn. Seele si se méi wéi 20 Sekonnen ze lues oder ze séier.D'Schwankungen erkläre sech doduerch, datt net ëmmer d'selwecht vill Stroum an d'Netzer gelooss gëtt. Ass et es "ze mann", da ginn d'Aueren no, ass et et "ze vill", da ginn d'Auere vir. An der Moyenne läit d'Spannung awer bei 50 Hertz, also ginn d'Aueren och schéi richteg!Ma an der Lescht war et esou, dass eventuell duerch déi extrem Keelt d'Stroum-Providere manner Stroum an d'Netz fléisse gelooss hunn, esou datt d'Spannung méi dacks ënner 50 Hertz louch - mam Resultat, datt vill Aueren nogaange sinn. An zwar net ze knapps:"Der Schweizer Versorger Swissgrid beziffert am 1.3.2018 die aufgelaufene Abweichung der Netzzeit gegenüber der gesetzlichen Zeit auf mehr als 5 Minuten", heescht et op heise.de. Also iwwer 5 Minutten "Retard".An opgepasst: Wann d'Stroum-Provider dat elo nees ausgläichen an Dir hutt antëscht Är Auere nei geriicht, da kann et sinn, datt se op eemol 5 Minutte virginn ...Iwwregens: Weder Heise Online nach Spiegel Online hunn eng genee Erklärung, firwat d'Ofweischunge vun der Spannung déi lescht Deeg esou héich war.