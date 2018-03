© afp

Dës Firma gouf schonn e puermol vun den amerikaneschen Autoritéiten beoptraagt, d'Handye vu Seriemäerder op dës Manéier ze hacken. D'Demande kéinten deemno ëmmer méi heefeg ginn.Cellebrite ass bekannt fir seng ganz präzis Aarbecht am Kader vum digitalen Renseignement. Verschidde juristesch Affäre goufen och mat Hëllef vun hirem System weiderbruecht, wéi am Prozess vum Mäerder vun San Bernardo. Déi israelesch Experten haten de iPhone-Sécherheetssystem vum Täter gehackt, fir Donnéeën un den FBI weiderzeginn.Lescht Joer haten déi Responsabele vun dëser ganz geheimer Firma behaapt, si hätten ëmmer méi Problemer, fir d'Smartphonen ouni Code opzemaachen. De Magasinn Forbes wëll awer viru Kuerzem erausfonnt hunn, dass se ouni Problem all Apparat vun der neister Generatioun kënnen deblockéieren. Dofir muss ee just 1.500 Dollar bezuelen.Fir eng Privatpersoun kéint dës Zomm zimlech héich sinn, awer fir grouss Konzerner oder verschidde Staaten op der Welt eng Klengegkeet, fir Enquêten oder Prozesser duerchzeféieren.Handyproduzente recommandéieren dacks, dass d'Systemer vun de Smartphone ëmmer aktualiséiert ginn, fir privat Informatiounen ze schützen. An awer, rezent Tester vun Cellebrite um iPhone X (déi allerlescht Generatioun vum Apple-Smartphone) hu bewisen, dass d'Sécherheet net onbedéngt garantéiert ass.D'Constructeure vu Smartphone ginn net gewuer, wéi eng Prozedur d'Firma aus Israel ugewannt huet, well hei alles am gréisste Secret leeft. Dat Eenzegt, wat hei sécher ass, d'Hack-Experte mussen de Smartphone physesch am Labo hunn, fir dass de System klappt. Aus der Distanz funktionéiert et net.Och Android-Smartphone hu virun de Methoden vun Cellebrite keng Chance. Reegelméisseg ginn d'Systemer an d'Apparater online publizéiert, déi se entspäre konnten. Amerikaner sinn net déi eenzeg Populatioun, déi vun dëser Menace betraff sinn, déi israelesch Firma huet Kontrakter mat etlechen staatlech Organisatiounen ënnerschriwwen. Wann dës Applikatioun meeschtens fir offiziell Enquête benotzt gëtt, kéinten och aner privat Clienten eng Demande fir aner Grënn eraschécken.