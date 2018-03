© afp

© afp

Wann ee bedenkt, dass een net iwwerall an Europa 4G oder iwwerhaapt 3G kritt, wäert nächst Joer ee Mini-4G-Reseau op engem anere Planéit installéiert ginn. Et ass ee gemeinsame Projet vum Operateur Vodafone an Zesummenaarbecht mat Nokia an der Autosmark Audi.Part-Time Scientists pilotéiert de Projet, fir op e méiglecht Liewen am Weltraum virzebereeden. Wéi Nokia an engem Communiqué erkläert, sollen am Ganzen 3 Apparater op de Mount geschéckt ginn. Eng Basis an 2 Fuerscher-Gefierer, déi vun Audi gebaut ginn. D'Kommunikatioun tëscht deenen 3 Elementer soll iwwer 4G lafen. Dat Ganzt soll mat HD-Video lafen.D'Basis gëtt och als Antenn benotzt, fir déi Biller nees zréck op d'Äerd ze schécken, déi een da vun hei aus live bewonneren an analyséiere kann. Déi 2 robotiséiert Gefierer sollen ënnert Anerem d'Maschinn erëmfannen, déi vun den Apollo 17-Astronauten am Joer 1972 um Mount stoe gelooss gouf.Mat 4G brauchen déi digital Kommunikatioune vill manner Energie, wéi deemools mat analoge Radio-Transmissiounen. De finnesche Constructeur probéiert och seng Apparater esou kleng a mobil, wéi méiglech ze bauen, esou dass d'Technik, déi hei fir d'Kommunikatioune benotzt gëtt, manner wéi 1 Kilo weit.Kann een dann nächst Joer um Mount säi Facebook checken oder RTL Radio Lëtzebuerg live iwwer d'App lauschteren? Dofir bréicht een eng High-speed-Liaisoun, déi an den zwou Richtungen tëscht den 2 Planéite funktionéiert. Keng onméiglech Iddi, wann ee bedenkt, dass schonn Experimenter tëscht Äerd a Mount mat engem Laserstral gefouert gi sinn, fir esou eng ganz héich Connectioun ze testen.