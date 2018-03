© afp

Et ass dee Bedruch, mat deem bis elo am meeschte Suen op enger Säit, déi Musek-Streaming ubitt, gemaach goufen. De Prinzip ass u sech ganz einfach, vu dass een op Spotify zimlech alles kann eroplueden, esoulaang déi "Stécker" minimum 30 Sekonne laang sinn an Audio proposéieren.Fir dass e Lidd lukrativ fir e Kënschtler gëtt, muss et och op d'mannst 30 Sekonne laang gelauschtert ginn. D'Rechnung ass also séier geléist, et braucht een e relativ klengen Opwand, fir op e grousst Resultat ze kommen. D'Lidder musse mol net "schéin" oder agreabel sinn ze lauschteren, de musikaleschen Deel intresséiert eis hei wéineg.Et si meeschtens Nouten, déi egal wéi agespillt gi sinn, mat enger gratis Software, déi een iwwerall um Internet fënnt an esouguer heiansdo schonn op verschidde Computere virinstalléiert ass. Esou huet dem bulgareschen "Kënschtler" seng ganz onmoralesch, awer intelligent Iddi ugefaangen.En huet ongeféier 400 Audio-Stécker op d'Plattform eropgelueden, déi alleguer tëscht 30 a 40 Sekonne laang sinn. All Mënsch kann déi natierlech lauschtere goen, ausser dass se meeschtens wierklech guer net gutt kléngen.Déi zweet Etapp war déi deierst, well en awer e klengen Investissement fir säi Plang gebraucht huet. De Bulgar huet dunn 1.200 Konten opgemaach, déi alleguer ronn 10 Euro pro Mount kaschten. Hannert de verschidde Konte verstoppe sech ganz intelligent Roboteren, déi soss näischt maachen, wéi op d'Lidder ze klicken a se e bësse méi wéi 30 Sekonne laang lauschteren. All Dag, all Minutt, 24 Stonnen op 24, während e puer Méint.Mat 12.000 Euro pro Mount huet den intelligente Kënschtler/Hacker mat sengen "Museksstécker" eng ganz intressant Zomm vun e bësse méi wéi 300.000 Euro pro Mount verdéngt. 0,004 Euro gi bäi all Klick fir de Kënschtler generéiert, wann een tatsächlech genuch Klicks mat ville Konte produzéiert, kann et ganz séier goen. No e puer Méint koum dat bulgarescht Multitalent op méi wéi 1 Millioun Euro Gewënn.Spotify huet am Ufank probéiert, sech ze wieren an eng "Manipulatioun" vun hirem Algorithmus ze denoncéieren, mä dat war ëmsoss. D'Verfueren ass effektiv net grad moralesch an awer ganz legal. Jiddereen däerf d'Musek, déi disponibel ass, op seng Manéier genéissen. Et wäert awer wuel net laang daueren, bis den Online-Streaming-Service sech eng konkret Léisung afale léisst, fir an Zukunft esou eng Situatioun ze vermeiden ...