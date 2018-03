© afp

Et handelt sech ëm eng eescht Beschëllegung: BlackBerry reprochéiert Facebook a senge Filialen Instagram a WhatsApp, verschidde Brevete violéiert ze hunn, déi d'kanadesch Firma op d'Codéierung an Notifikatioune vu Messagen deponéiert hat.Et sinn Technologien, déi aus der App "BlackBerry Messenger" stamen, engem Live-Chat-System, deen och Video-Uriff proposéiert hat.An engem Communiqué seet d'Sarah McKinney, Pressespriecherin vu BlackBerry, dass se "ganz vill Respekt fir Facebook huet a fir d'Opmierksamkeet, déi se op elektronesch Message-Servicer setzen, och op déi Applikatiounen, déi vu BlackBerry erfonnt goufen".Déi zwou Firmae wieren och an de leschte Joren am Gaangen, iwwer de Sujet ze schwätzen, mä ouni een Accord ze fannen.Dowéinst probéiert elo déi kanadesch Firma, den amerikaneschen Informatik-Ris dozou opzefuerderen, seng Schold zouzeginn a Schuedenersatz, wéinst de Perten, ze bezuelen. Eng genee Zomm gouf an deem Kader net kommunizéiert. Gläichzäiteg probéiert BlackBerry awer eng Zesummenaarbecht mat Facebook, Instagram a WhatsApp ze etabléieren, esou nach de Communiqué.BlackBerry huet seng Smartphone-Produktioun reduzéiert, fir sech méi op Firmaen-Assistenz a Sécherheetsprogrammer ze konzentréieren.Facebook huet der AFP géigeniwwer dës Accusatioune refuséiert. Dem Paul Grewal vu Facebook no wier dës Aktioun duerch déi delikat Situatioun vu BlackBerry ze erklären. "Nodeems d'Kanadier opgehalen hunn, nei Apparater ze produzéieren, wëlle se elo d'Innovatioun bei der Konkurrenz taxéieren. Mir wäerten déi Attacken ouni Problem bekämpfen", huet de Sous-Direkter vum juristesche Service vun der amerikanescher Firma betount.