Kryptowärunge wéi Bitcoinm Ether oder IOTA gëtt et der mëttlerweil ronn 1.500, esou gëtt geschat, all Dag kommen neier dobäi.

Dat sinn digital Devisen, déi zwar nëmme virtuell existéieren, dat onofhängeg vu Banken an net vun Autoritéite kontrolléiert. An awer kann een domat weltwäit Transaktioune wéi Iwwerweisungen oder Akeef am Internet maachen.Wéinst der grousser Anonymitéit vum Kryptowährungssystem huet de Bitcoin wuel keng Zukunft als nei Weltwährung, Autoritéite géife komplett Anonymitéit am Kontext mat Korruptioun, Geldwäsch a Finanzéierung vum Terror wuel net laangfristeg toleréieren.Eng Kryptowärung ass haut wuel éischter e Spekulatiounsobjet wéi e Mëttel fir Finanztransaktiounen ze domat maachen, dat kéint sech awer an Zukunft eventuell änneren. Spekulatioune mam Bitcoin si mat vill Risiko verbonnen, et riskéiert een e groussen Deel vu sengem Investment ze verléieren.