Kee Wonner also, dass dës Produktioun eng reegelrecht Pärel ass: 13,8 Milliarde Joren an 10 Minutte kompriméiert.Wëssenschaftlechen Etüden no, déi probéieren, d'Big-Bang-Theorie z'erklären, schwätze vun enger Zäit, déi tëscht 13,3 an 13,9 Milliarde Jore geschitt wier. Fir de Video, dee mat Aarbechte vun der Nasa, Voyage of Time, Cosmic Voyage a Wonders of the Universe produzéiert ginn ass, huet d'YouTube-Chaîne sech op 13,8 Milliarde Jore baséiert."Op engem kosmeschen Zäit-Moossstaf dauert déi mënschlech Geschicht manner laang, wéi eng Sekonn. Wann een 13,8 Milliarde Joren an 10 Minutte resuméiert, weist dëse Video, wéi jonk dass mir sinn a wéi al a grouss eist Universum ass", kann een am Kommentar vum Video héieren. 22 Millioune Jore gi pro Sekonn am Clip gewisen, de Regisseur huet probéiert, dat Ganzt esou no wéi méiglech no aktuelle wëssenschaftlechen Donnéeën ze reproduzéieren.E Clip, deen den Zuschauer wierklech hypnotiséiert, eng formidabel Aarbecht, déi vum John D. Boswell geleescht ginn ass, am Bild an am Toun. Méi wéi nëmmen d'Geschicht vun eisem Universum, e Spektakel, deen all Mënsch misst kucken, fir ze verstoen, wéi kleng dass mir an eiser Welt sinn.