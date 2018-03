Ma domat net genuch: Falsch Behaaptungen, also Ligen oder, wéi een haut soe géif, Fake-News, sinn net nëmme méi séier wéi wouer Contenuen, si erreechen och nach méi Leit.Dat hunn US-Fuerscher vum MIT an der Fachzäitschrëft Science verëffentlecht. Mat enger ganz opwänneger Method hu si ënnersicht, wéi sech 126.000 Geschichten am Zäitraum vun 2006 bis 2017 op Twitter verbreet hunn. Vun 3 Millioune Leit goufen déi 4,5 Millioune Mol getwittert. Onofhängeg Faktenchecker hu si iwwerpréift an als wouer oder falsch klasséiert.De Fuerscher no hat ee falschen Inhalt - eng Foto oder eng Behaaptung oder e Link op en Onlineartikel - eng ëm 70 Prozent méi héich Wahrscheinlechkeet, verbreet ze ginn ewéi ee woueren Inhalt.Net wouer Geschichte wierken, esou d'Fuerscher, méi spannend a méi nei fir d'Twitter-Notzer. Dat huet hir Chance erhéicht, weidergeleet ze ginn. "Well mir nei Saache gären hunn", esou kéint een de Succès vu Fake-News iwwerspëtzt op de Punkt bréngen.Aner Interpretatioune ginn dohin, datt falsch Noriichten dramaturgesch besser opgebaut sinn a sech ganz einfach presentéieren, wärend d'Wierklechkeet dacks komplex, komplizéiert, nuancéiert ass - et ass also och méi ustrengend, sech domat ausernaner ze setzen, wéi mat erfonnten oder falsche Geschichten ... déi direkt Iwwerraschung, Angscht an Eekel ausléisen. Richteg News léisen dogéint dacks Trauer aus, awer och Virfreed a Vertrauen.Eng weider Erkenntnis aus der Etüd: Social-Bots, déi automatesch twitteren, hëllefe beim Verbreede vu Fake-News. Awer manner wéi mënschlecht Verhalen. D'Mënschen hunn also selwer nach méi Afloss op d'Verbreede vu Wourechten a vu Ligen.Interessant ass och dëse Punkt: Ob déi onwouer Behaaptungen an Infoen, also Fake-News, express verbreet goufen, ob also déi Twitterer, déi se verbreet hunn, woussten, datt et Lige wieren oder selwer hirersäits op Fake-News eragefall sinn, dat huet d'Etüd net analyséiert.

D'Enquête huet den Titel "D'Verbreede vu woueren a falschen Onlinenoriichten".







ENG REMARK VUN RTL.lu



Léif User,



Fake-News - also Ligen - sinn natierlech net just e Problem op Twitter, ma iwwerall an der Gesellschaft. Leider och op RTL.lu an de Commentairen. Meenunge si jo fräi, ma wann ee falsch Tatsaache behaapt - ob express oder net sief emol dohi gestallt -, dann ass et net méi an der Rei (an deemno wéi och net méi legal). Et entsprécht och net de Spillreegelen, déi jidderee beim Aloggen akzeptéiert.



Dofir hei nach eng Kéier de viven Appell an de waarme Rappel: Haalt Iech w.e.g. un d'Netikett! Am Prinzip kann een alles och fein, frëndlech a fair soen - schreift also esou, wéi Dir och selwer wéilt geschriwwe kréien; jugéiert esou, wéi Dir selwer och jugéiert wéilt ginn. Och Politiker si Mënschen a solle manéierlech behandelt ginn ...



An informéiert Iech am beschte kontradiktoresch, éier Dir eppes an engem Commentaire behaapt. An de soziale Medie besteet leider d'Gefor, datt ee sech nach just an Echo-Raim ophält a Filterblosen, esou datt een nach just Saache gesäit, déi déi eege Meenung verstäerken. Ma eng Saach gëtt net méi richteg doduerch, datt ee se stänneg widderhëlt oder widderholl kritt.



Gitt net selwer Affer vu Fake-News an hëlleft, hir Verbreedung ze stoppen.



Merci.