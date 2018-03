© Audi

Fänke mer u mam "Liberty" vun der hollännescher Firma Pal-V: e klengen Auto mat 3 Rieder an engem Propeller, dee scho vu verschidde Leit kaf gouf.



Dem Chef vun der Firma no sinn all d'Modeller vun den nächste 2 Jore verkaf ginn. Et gëtt eng éischt Produktioun vun 90 Stécker, déi all eng hallef Millioun kaschten. Da gëtt et nach eng zousätzlech Produktioun vun enger Versioun ouni Optioun fir 300.000 Euro an enger anerer Versioun mat Optioun fir 400.000 Euro.



© pal-v



Et braucht een fir dës Autoen "pilotéieren" ze kënnen, eng Lizenz, esou weider den CEO vun Pal-V, Robert Dingemanse. Dës Maschinn, déi mat Bensin gedriwwe gëtt, kann eng Spëtzevitesse vun 160 Km/Stonn an der Loft erreechen, fir eng Reechwäit vun 500 Km ze packen. Op der Strooss sinn et dann 1.900 Km déi mat engem Tank kéinte gefuer ginn.



Airbus an Audi hu sech och zesummegedoen, fir den "Pop.Up" z'entwéckelen. Am Moment gëtt et just e Prototyp dovunner. Et handelt sech ëm een elektrescht Gefier mat enger Kabinn, déi Plaz bitt fir Passagéier. Dës Këscht kann dann un eng Plattform mat 4 Rieder festgemaach ginn, fir ze fueren. Am Fall, wou ee fléie wëll, kann een d'Kabinn un e Genre Rotor festmaachen, mat 4 Propelleren, wéi bei enger Dron.



"Déi éischt Tester a Pilote-Stied si fir 2020 bis 2022 virgesinn an tëscht 2020 an 2025 ginn déi éischt Maschinne vun dëser Zort op de Maart bruecht", esou de Mark Cousin, de Chef vum Projet bäi Airbus.