No Facebook, huet och Google annoncéiert keng Reklamme méi fir Bitcoin an aner net reguléiert Digitalwärunge méi op hirem Internetsite zouzeloossen.

Dat huet den Internetris e Mëttwoch de Moie bekannt ginn. Google huet d'Reegele fir Reklammen ze publizéieren, aktualiséiert. Och ähnlech Contenuen, wéi Nouvellen iwwert den Handel vu Kryptowärungen oder sougenannte Wallets, an deene se gespäichert ginn, dierfen net méi affichéiert ginn.



Facebook hat schonn am Januar fir seng User ähnlech Schrëtt an d'Wee geleet, nodeems et Indice fir e méigleche Bedruch gouf. Domat si Publicitéite fir Kryptowärungen, vun deenen zwou gréisste Plattformen fir Reklammen am Internet, ausgeschloss.



Google huet donieft annoncéiert, dass de Konzern Reklammen, déi géint d'Reegele verstoussen a groussem Stil erausfiltert. D'lescht Joer goufen 3,2 Milliarden eliminéiert, dat waren iwwer 100 pro Sekonn.