Déi 4 GAFA-Firmen : Google, Apple, Facebook an Amazon. © afp

Info #RTLMatin : le ministre de l'Économie @BrunoLeMaire va assigner Google et Apple devant le tribunal de commerce de Paris pour "pratiques commerciales abusives", au micro de @EliMartichoux pic.twitter.com/DLKpAJ3pt5 — RTL France (@RTLFrance) March 14, 2018

Wa Lëtzebuerg am Gaangen ass, Google an d'Land ze kréien, ass eist Nopeschland dobäi, den Informatik-Risen de Krich z'erklären. De franséische Wirtschafts- a Finanzminister Bruno Le Maire huet seng Strategie e Mëttwoch de Moien um franséischen RTL erkläert.De franséische Staat mécht eng Plainte géint Google an Apple wéinst "pratiques commcerciales abusives". Am Viséier si Konditiounen, déi vun den zwou Firmaen un d'Entwéckler vun Appen duerchgesat ginn, mat feste Präisser, Kontrakter, déi eesäiteg modifizéiert kënne ginn, an d'Recuperatioun vun den Donnéeën."Et ass net déi Ekonomie, déi mir hei am Land wëllen", esou de Bruno Le Maire. "Esou staark, wéi se sinn, solle Google an Apple eis Start-Uppen an eis Entwéckler net esou behandelen, wéi se dat hautdesdaags maachen." Dem Minister no riskéieren déi 2 Gruppen eng Strof vun e puer Milliounen Euro. Seng Roll wär d'Garantie vun der ëffentlecher Ekonomie ze beschützen.D'Besteierung vun de Revenue vun de GAFA-Informatik-Risen (Google, Apple, Facebook an Amazon) gouf hei och ënnerstrach, an deem Kader soll déi europäesch Kommissioun e Projet nach dëse Mount virstellen. De franséische Wirtschafts- an Finanzminister hofft, dass d'Accorde bis zum Schluss vun dësem Joer fonnt ginn, fir dass d'Gesetz Ufank 2019 applizéiert ka ginn.