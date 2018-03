© afp

Ronn 26% vun den Erwuessenen an den USA soe sech "bal ëmmer" um Internet, virun 3 Joer waren et der nëmmen 21%. Dat huet eng Etüd erausfonnt, déi elo vum Pew Research Center publizéiert gouf.Déi Leit, déi am meeschte connectéiert sinn, hunn eng relativ héich Educatioun a verdénge méi wéi d'Moyenne. 34% vun de Leit, déi op d'mannst en Diplom vum Secondaire hunn a 35%, déi op d'mannst 75.000 Dollar pro Joer verdéngen, maachen den Internet bal ni aus.D'Enquête, déi tëscht dem 3. an dem 10. Januar gefouert gouf, weist, dass déi afroamerikanesch Populatioun am meeschte connectéiert ass mat 37%. Leit, déi aus Latäinamerika stamen, representéieren 30% an déi wäiss Populatioun kënnt op 23%.Op der anerer Säit vun der Grafik ginn et nëmme méi 11% vun de Leit, déi komplett op den Internet verzichten, 2015 waren dat nach 15% an esouguer 48% am Joer 2000. Fir déi Persounen, déi de Secondaire net komplett ofgeschloss hunn, klëmmt d'Zuel op 35%.