Facebook ass nees mat engem risege Sécherheetsproblem konfrontéiert, deen duerch d'Firma Cambridge Analytica viru 4 Joer ausgeléist gouf. Millioune vu Facebook-Useren, alleguer am Alter, fir wielen ze goen, goufen duerch eng App gehackt. Duerch dës Dier konnte Spezialiste genee déi Detailer fannen, déi fir si intressant waren: Update vum Status, Likes an heiansdo esouguer privat Messagen.



Et bleift awer net dobäi, well de System esou staark war, dass d'Konte vun de Facebook-Frënn vun der gehackter Persoun och direkt erreechbar waren. Eng ganz clever Manéier, fir duerch e puer honnertdausend Leit, déi d'App installéiert hunn, Millioune Leit erreechen ze kënnen.



D'Zil war hei ganz kloer, hir Donnéeën ze klauen, an esou eng kräfteg Software ze programméieren, fir all déi Facebook-Useren duerno beaflossen ze kënnen. Ouni vun deem ganze System gewuer ze ginn.



D'Firma, déi dem Milliardär Robert Mercer gehéiert an déi deemools vum Steve Bannon regéiert gouf, dem Trump sengem deemolege spezielle Conseiller, huet perséinlech Informatioune geklaut, fir spezifesch Campagnen un déi jeeweileg Affer weiderzeschécken. Esou konnte Millioune vu Leit duerch eng geziilt Publicitéit ganz staark beaflosst ginn, andeems d'Firma hire geneeë Profil komplett am Grëff hat.



An engem Interview mat der englescher Zeitung The Guardian erkläert de Christopher Wylie, en Date-Fuerscher, dass hien zesumme mat engem akademesche Sozial-Netzwierk-Spezialist aus Moldawien, dem Aleksandr Kogan, Facebook manipuléiert huet, fir u Millioune vu Profiller um soziale Reseau ze kommen. Duerch dës Applikatioun konnte si genee wëssen, wat déi cibléiert Leit gären hunn, kucken, iessen, liesen, asw. Mat dësen Donnéeë war et e Kannerspill, fir se genee do ze beaflossen, wou se sensibel waren. Dëse System war d'Basis vun der ganzer Firma.



Dokumenter, déi vum Observer gesinn an duerch e Statement vu Facebook bestätegt goufen, weisen, dass de Reseau Enn 2015 den Abroch an de System erausfonnt huet. Obwuel esou vill Informatioune wéi nach ni op dësem Wee gesammelt goufen, huet Facebook seng Utilisateuren net gewarnt an nëmme limitéiert Schrëtt ënnerholl, fir d'Infiltratioun ze stoppen an déi privat Donnéeën vu méi wéi 50 Millioune Useren nees ze sécheren.



Der Zeitung New York Times no kéint een hautdesdaags nach online Beweiser vun de gesammelten Informatioune duerch Cambridge Analytica fannen. D'App, déi fir dësen Hack responsabel war, heescht thisisyourdigitallife a gouf vum Kogan zesummegebaut. Mat Hëllef vu Global Science Research, enger Firma, déi hie selwer gegrënnt hat, konnt Cambridge Analytica eng ganz grouss Zuel vu Usere bezuelen, fir bäi engem perséinlechen Test matzemaachen. All Persoun, déi hei deelgeholl hat, huet misse hiren Accord markéieren, dass d'Donnéeë fir akademesch Zwecker weider benotzt géife ginn.



Wat awer d'Testpersounen net woussten, ass, dass hir Frënn a Kollege vu Facebook och onfräiwëlleg beklaut an analyséiert goufen. Duerch dës Lück konnten déi zwou Firmaen eng riseg Bank vun Informatioune bauen. D'Reglement vum soziale Reseau erlaabt et, enger App op aner Konten Informatioune fëschen ze goen, awer nëmme fir d'Experienz vum User ze verbesseren. Op kee Fall sollen d'Detailer verkaf oder benotzt gi fir Marketing- oder Publicitéits-Zwecker.



Eng Sammlung vun Detailer, déi riseg Ausmoossen geholl huet, a fir vill Responsabel een onbestriddene Beweis, dass Facebook e bestëmmten Afloss wärend de leschte Presidentschaftswalen an Amerika konnt hunn.



Mëttlerweil huet Facebook annoncéiert, dass all d’Konten, déi e Lien mat der ganzer Affär haten, suspendéiert goufen. Et gëtt am Moment gepréift, ob tatsächlech nach Informatiounen um Internet ze fanne sinn.



De gréisste soziale Reseau op der Welt huet och vir, eng Plainte wéinst Violatioun vu sengem Reglement anzereechen.