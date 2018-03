© altwork

© altwork

Esou kann d'Schaffe méi produktiv, méi agreabel a méi gesond sinn. Mat deenen Argumenter konnten d'Responsabel vun dëser jonker Struktur eng ganz erfollegräich Finanzements-Campagne lancéieren, fir hire ganz futuristesche Büro virzebestellen.No 5 Joer an der Entwécklung a mat engem globalen Investissement vu méi wéi 3 Milliounen Dollar kënne se endlech hire Flagship-Produit proposéieren: eng Statioun fir Leit, déi intensiv mam Computer schaffen.Ob een am Sëtzen, am Stoen oder léiwer konzentréiert am Leie schaffe wëll, dëse Büro passt sech der Situatioun an de Gewunnechte vu sengem Proprietär un. Mat enger ergonomescher Integritéit, fir dass all Kierperdeel op eng gesond Manéier ënnerstëtzt gëtt, kann een an enger komfortabeler Positioun schaffen.D'Ingenieuren, d'Designer an d'Techniker, déi dës Léisung entwéckelt hunn, si sech sécher, dass ee méi produktiv ass, wann de Computer sech dem Mënsch wärend dem ganzen Dag upasst.Dëse Komfort op der Aarbecht kascht schonn eppes: De Präis fir déi méi "einfach" Variant vun der Statioun fänkt bäi 8.500 Euro un. Dozou kommen nach Accessoiren, wann een zum Beispill wëll méi Bildschiermer benotzen oder aner Konfiguratioune léiwer huet.