Etlech Projete solle mat 300 Milliounen Dollar op 3 Joer finanzéiert ginn. Gläichzäiteg ginn och glafwierdeg Medien ënnerstëtzt, andeems déi validéiert a kontrolléiert Quelle méi no vir bruecht ginn.Google gouf schonn dacks kritiséiert, well ee bei der Verbreedung vu sougenannte Fake News direkt an indirekt soll gehollef hunn. Während enger Presentatioun zu New York huet déi gréissten Online-Sichmaschinn eng Offensiv ugekënnegt, fir eng qualitativ a korrekt Informatioun ze verstäerken.Online Medien, déi eng authentesch, journalistesch Aarbecht leeschten, sollen doduercher och gehollef kréien, méi Abonnementer ze verkafen.Ee vun de Projeten, deen hei ënnerstëtzt gëtt, ass een "Desinformatioun Labo", deen an Zesummenaarbecht mam Shorenstein Institut vun Harvard gefouert gëtt, dat ass eng Verlängerung vun der "CrossCheck"-Initiativ, déi an Europa getest gouf, fir déi falsch Informatioune während de franséischen oder englesche Wahlen ze bekämpfen.Google huet de perfekten Zäitpunkt fonnt, fir säi Plang virzestellen, d'Situatioun vu Facebook huet sech zanter Deeg ganz dramatesch verschlechtert, nodeems bekannt gouf, dass Cambridge Analytica, eng Firma aus England, ronn 50 Millioune Konten um soziale Reseau piratéiert huet, fir u Privatdonnéeë vun de Leit ze kommen. D'Sichmaschinn wëll sech als ideale Partner zu de Medien duerstellen.De Plang heescht ganz einfach "Google News Initiativ" (GNI) a soll d'Artikele vun de Mediepartner ënnert engem Daach sammelen. Fir gläichzäiteg géint Desinformatioun virzegoen an och de Verlagen ze hëllefen, hire Contenu nach besser ze gestalten. Eng allgemeng Plattform gëtt hei fir intresséiert Lieser proposéiert, wou een da ganz einfach säin Abo duerch säi Google-Kont opmaachen a bezuele kann.17 verschidde Medien aus 10 Länner maache bis elo bei dëser Initiativ mat.