Never Ending Story: Wéi ass et mam Google-Datenzenter? (21.03.2018)

Déi 34 Hektar Biisser Wiss zielt wuel an Europa zu de meescht gefilmte Wisen. Eng Plaz déi an e puer Joer eventuell deen europawäit gréissten Datenzenter hebergéiert, dat awer nëmmen, wann d'amerikanesch Entreprise Google dat och wëll. An d’Zeechen, déi een als Gemeng kritt, wiere positiv, de Mëttwoch de Moie souz ee mat Vertrieder vun der amerikanescher Entreprise zesummen, esou de Gemengepapp um spéide Mëttwoch Owend no ville Reuniounen.

D'Regierung hält sech zanter der Annonce, datt Google d'Terrainen am Dezember geséchert huet, zréck. Geséchert, dat well eng Duechtergesellschaft gegrënnt gouf, fir d'Terrainen ze kafen. LB Technology, déi e Grondkapital vu 50 Milliounen Euro huet. Verschidden Etüde wieren duerchgefouert ginn.

Déi nächst Etapp ass elo d'Terrainen ëmzeklasséieren. De Ball géif bei der Gemeng leien. Hei wier een e bëssen a Verspéidung.