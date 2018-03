Am Skandal ëm de presuméierte risegen Datemëssbrauch, fir den amerikanesche Presidentschaftswalkampf ze beaflossen, huet de Facebook-Chef Mark Zuckerberg, nodeems e sech deeglaang net geäussert hat, elo Feeler zouginn. Facebook hätt Feeler gemaach a misst säi Service verbesseren, esou de Zuckerberg an enger Prise de position zum Dateskandal.Hie wier responsabel fir dat, wat am soziale Netzwierk geschitt. D'User sollten an Zukunft eng besser Kontroll iwwer hir Donnéeë kréien.Den Internetkonzern kämpft jo aktuell ëm säi Ruff. Zanter dem leschte Weekend steet et ferm an der Kritik, nodeems bekannt gi war, datt déi britesch Firma Cambridge Analytica, esou Medieberichter, d'Date vun enge 50 Millioune Facebook-User fir de Walkamp vum haitegen US-President Donald Trump benotzt soll hunn.An den USA an och a Groussbritannien lafen ewell Enquête géint Facebook. Och e puer national Parlamenter wëlle mam Zuckerberg iwwer de Skandal schwätzen.An och d'Europa-Parlament huet Opklärung gefuerdert.