Wou verschidde Leit un eng kleng Spill-Revolutioun gegleeft hunn, woussten déi Aner schonn, dass et geschwënn eriwwer wier. An awer: ee ganz gedëllegen an talentéierte YouTuber huet sech vill Zäit geholl, fir een Undenken un déi flott Spillsaach ze dréinen.Den Handspinner ass vill ze fréi vun eis gaangen, an als Beweis gëllt dëse Clip, deen virun e puer Deeg publizéiert gouf: wat een alles mat dëser wonnerbarer Erfindung maache kann.Et kann een awer wierklech d'Talent vun der Persoun hanner dëser Konstruktioun felicitéieren, e reegelrecht Konschtwierk. Eng kleng Entspanung an dëser Welt voller negativen Noriichten.