De Mark Zuckerberg, Grënner a CEO vu Facebook, huet sech bäi de Britten a bäi den Amerikaner entschëllegt, dass hien hiert Vertrauen "mëssbraucht" huet, am Kader vum Skandal, deen duerch d'Firma Cambridge Analytica ausgeléist gouf.



6 englesch Zeitungen hunn de Message publizéiert, dorënner d'Sunday Times, de Mail on Sunday oder den Observer. 3 amerikanesch Zeitunge goufe bezuelt fir d'Noriicht weiderzeleeden: New York Times, Washington Post an de Wall Street Journal.



De ganz einfachen Design vun der bezuelter Pub ass u sech just en Text vum Mark Zuckerberg, deen zougëtt, d'Responsabilitéit ze droen, d'Informatiounen, déi op senger Säit gesammelt ginn, ze beschützen. "Wa mer dat net maache kënnen, verdénge mir Är Informatiounen net", huet e geschriwwen.



Hien erënnert nach eng Kéier, dass am Joer 2014 eng App benotzt ginn ass, fir d'Donnéeë vu méi wéi 50 Millioune Useren ze klauen: "Hei gouf Äert Vertraue mëssbraucht, et deet mer leed, dass mer deemools net méi dogéint ënnerholl hunn", esou de Facebook-Chef, nodeems hie sech dës Woch schonn eng Kéier ëffentlech entschëllegt huet.



Cambridge Analytica steet ënner Verdacht, perséinlech Informatioune vu Millioune Useren an den USA geklaut ze hunn, fir Pro-Donald-Trump-Messagen ze verschécken. Dat Ganzt soll während den US-Presidentschaftswalen 2016 geschitt sinn.



Tëscheruff vum Luc Marteling: Facebook, face off and face it ... or faith no more!