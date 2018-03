Solarzellen: Méi Effizienz: Energieressource vun der Zukunft (26.03.2018) Fuerscher vun der Uni Lëtzebuerg wëlle Solarzelle méi effizient maachen. Mat enger Etude gouf d’Grondlage-Fuerschung vun de leschte Joren op d’Kopp geheit.

Physiker vun der Uni Lëtzebuerg hunn d’Grondlage-Fuerschung vun de leschten 20 Joer an der Photovoltaik hannerfrot an zum Deel nei Resultater an enger wëssenschaftlecher Publikatioun presentéiert. D’Resultater kéinten an de nächste Joren d’Effizienz vu Solarzelle revolutionéieren.

Op Glas-Platte vun engem Inch op een Inch kënne verschidde Schichten opgedroe ginn. Getest gëtt, wéieen Afloss d'Luucht op d’Photovoltaikszellen huet.



© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Solarzelle bestinn aus verschiddene Schichten. An enger rezenter Publikatioun huet een den Afloss vum Natrium op d’Hallefleeder analyséiert. Am Labo zu Belval huet een et fäerdeg bruecht, fir ee Kristall hierzestellen, wou den Natrium souzesoen am Indium a Gallium gebonnen ass, d’Effizienz vun den Zelle kéint esou verbessert ginn.

D’Prozesser bei der Hierstellung vu Solarzelle wëll ee verbesseren. Zil ass et, d’Effizienz wesentlech an d’Luucht ze setzen, dreeme géif ee vu 40 Prozent Effizient.