© public domain

© nopebutton.com

"Hues du eng Minutt ?" Déi Fro héiert een dacks um Büro, aus verschidde Grënn. Leider ass een awer grad am Gaang, eppes ganz Wichteges ze maachen an et huet een einfach keng Zäit fir ze schwätzen.De Problem ass ëmmer eng gutt Excuse ze fannen. D'Sich kéint elo eriwwer sinn, mat der Léisung vu Breather, engem Team vun Entwéckler, déi eng Extensioun fir Google Chrome 2017 erausbruecht hunn.Dat Ganzt nennt sech ganz einfach "Nope ¦ Can't Right Now" an dee Fichier proposéiert e Knäppchen, deen een als "Urgence" klicke kann, wann ee gestéiert gëtt. Bäi der Installatioun gëtt een einfach seng Telefonsnummer un, fir dass de Service direkt klappt.Wann also den Noper oder d'Kollegin vun der Compta onbedéngt déi lescht News aus dem Büro deele wëll, muss een net onbedéngt do sëtzen an nolauschteren. Virun Allem, wann ee genuch ze dinn huet. Dofir gëtt et de "Nope"-Knäppchen, deen een diskret klickt, wann et Zäit ass, eng gutt Excuse ze fannen. De System rifft iech direkt un mat engem Message deen opgeholl gouf an iech erkläert, wéi een am Beschten déi aner Persoun lassgëtt.Dës ganz béis an awer genial Iddi gëtt et leider nëmme fir Nummeren an den USA a Kanada. Bis elo gouf et nach keen Update, fir de Recht vun der Welt, wat awer net onméiglech ass.Dës Iddi huet op alle Fall vill Potential, wann et bis och ausserhalb vum Nord-amerikanesche Kontinent funktionéiert.Wann ee bedenkt, dass iwwerhaapt eng Grupp Leit op esou e Projet komm ass, muss ee sech virstellen, datt d'Demande dofir grouss muss sinn.