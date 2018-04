Fir d'Sécherheet vun de User op Twitter ze stäerken, sollen an Zukunft Reklamme fir sou digital Währungen a fir de Verkaf dovunner verbuede ginn.

No Google a Facebook reduzéiert och Twitter elo Reklamme fir Kryptowärungen, wéi zum Beispill de Bitcoin.



Fir d'Sécherheet vun de User op Twitter ze stäerken, sollen an Zukunft Reklamme fir sou digital Währungen a fir de Verkaf dovunner verbuede ginn. Dat huet de Konzern lescht Woch bekannt ginn. No dëser Annonce ass de Präis vum Bitcoin, där bekanntster Kryptowärung, ëm 8% op ënner 8.000 Dollar gefall. Ähnlech Mesurë wéi Twitter hat Facebook schonn Enn Januar a Google Mëtt Mäerz annoncéiert. Konsumenteschützer warne viru louche Geschäfter a viru Bedruch mat Kryptowärungen. D'Suerg, si kéinte vu kriminellen Organisatiounen fir d'Wäisswäsche vu Suen genotzt ginn, ass grouss.