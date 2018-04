© afp

Ëmmer méi Leit soe sech "hypersensibel". Dofir huet déi franséisch Agence de sécurité sanitaire de l'environnement (Anses) eng 40 Experten während 4 Joer op den Terrain geschéckt, fir eng méi genee Analyse vum Problem ze proposéieren. D'Resultat ass en Dënschdeg publizéiert ginn.Si sinn der Meenung, dass et kee konkrete Beweis géif ginn, fir e Lien ze etabléieren, tëscht den elektromagnéiteschen Felder an den Symptomer, déi verschidde Leit spieren. Et muss een direkt den Ënnerscheed maachen tëscht den Radiofrequenzen, déi fir Smartphonen, Wifi oder GSM-Antenne benotzt ginn an déi ganz niddreg Frequenzen, déi duerch elektresch Leitungen an Installatiounen produzéiert ginn.5% vun der Populatioun wiere vun dësem Problem betraff. Déi betraffe Leit schwätzen vu Schlofproblemer, enger permanenter Middegkeet, Kappwéi oder Hautproblemer. Verschidden Hypotheese goufe während dëser Expertise definitiv ausgeschloss, wéi déi genetesch Erklärung oder d'Méiglechkeet, dass dës Wellen déi Schicht zerstéiere géif, déi d'mënschlecht Gehir beschützt.Allerdéngs gouf zréckbehalen, dass déi Leit déi hypersensibel sinn, a Wierklechkeet reegelméisseg u Migräne leiden. Eng aner Hypothees gouf och proposéiert, an zwar, dass hir intern Auer net richteg funktionéiert. Déi Auer, déi de Rhythmus vum Alldag bestëmmt an déi, am Fall vun engem Dysfunktionnement, och Schlof-, Konzentratiouns-, oder Gediechtnesproblemer ka provozéieren.Experte recommandéieren also nei Recherchen ze maachen, och am Zesummenhang mat gesondheetlechen Konsequenze vun elektromagnéitesche Felder a Radiofrequenzen. Déi Leit, déi am Moment scho vun enger Hypersensibilitéit betraff sinn, sollen op alle Fall richteg encadréiert a behandelt ginn. Eng méi héich Instanz soll elo entscheeden, wéi eng Prozeduren néideg sinnm fir dës Persounen ze empfänken an hinnen ze hëllefen.Eng positiv Entwécklung fir eng franséisch Associatioun, déi sech freet, dass dës Krankheet endlech unerkannt gëtt. Nei spezifesch Recherche sollen definitiv organiséiert ginn, fir de Problem besser verstoen ze kënnen.