De Facebook-Date-Skandal zitt ëmmer méi wäit Kreesser an hëlt ëmmer méi grouss Dimensiounen un. D'EU-Kommissioun huet der Multinational dofir en Dënschdeg een Ultimatum vun zwou Woche gestallt, fir Froen iwwer den Datemëssbrauch ze beäntweren. Sinn Lëtzebuerger concernéiert? Wéi kann een erausfannen, dass déi privat Donnéeë benotzt goufen? A kann ee sech als User iwwerhaapt schützen? Alles Froen déi d'Annick Goerens dem Pascal Steichen, Direkter vun "Security made in Lëtzebuerg" gestallt huet.

Facebook-Skandal / Reportage Annick Goerens



D'Donnéeë vun iwwer 50 Millioune Facebook-Konte goufe vu Cambridge Analytica op eng illegal Aart a Weis gespäichert an duerno ausgewäert, fir ënner anerem d'Walen an den USA an de Brexit-Vote ze beaflossen. Groussbritannien an d'USA sinn jo net ëm den Eck, wéi wahrscheinlech ass et deemno, dass Lëtzebuerger Daten interessant waren, respektiv benotzt goufen?



De Pascal Steichen erkläert, datt et net onwahrscheinlech ass, datt Lëtzebuerger, déi och nach eng englesch oder amerikanesch Nationalitéit hunn, respektiv Relatioune mat deene Länner hunn, an deene Compte mat dra sinn.



Als eenzel Privatpersoun wär et ganz schwiereg erauszefannen, ob een selwer vum Dateklau concernéiert ass. Eenzeg Méiglechkeet ass do, fir bei Facebook nozefroen an do déi Prozeduren, déi si proposéieren, duerchzelafen. Esou kann een eng Maîtrise op d'Date kréien an erausfannen, wéini se benotzt goufen. Dat muss den Dateschutzgesetzer no vun enger Firma gemaach ginn.



Wann een säi Konto lëscht, huet een d'Recht all d'Daten ze kréien déi Facebook iwwer d'Persoun huet, ma et muss een präziséieren, dass een se wierklech läschen wëll, betount den Pascal Steichen. Da probéiert Facebook datt och ze maachen. Well eng Firma vun där Gréisst, déi esou vill Daten huet, hunn déi net all op engem Server stoen, déi si verdeelt op e puer dausend Serveren. Fir do dann d'Date vun enger Persoun all ze fannen an ze läschen, ass e risegen Opwand.



Wann een Service gratis ass, da bezilt een net mat Geld, mä mat Daten, präziséiert nach den Pascal Steichen. Fir sech selwer ze schützen, misst een dofir d'Kontroll iwwer seng Donnéeën behalen, respektiv zeréckkréien. Domadder wären net just Aussoe gemengt, déi een zum Beispill um sozialen Netzwierk mécht, ma och och e Like oder e Klick op een Link wären wichteg Informatiounen. Also ëmmer iwwerleeën iert e klickt, betount nach den Direkter vun "Security made in Lëtzebuerg".

An enger Question Parlementaire huet den Premier Xavier Bettel och nach präziséiert, dass déi Lëtzebuergesch Dateschutzkommissioun CNPD näischt ënnerhuele kann, well Facebook kee Sëtz zu Lëtzebuerg huet. Plainte géint d'Entreprise géingen an deem Fall un déi iresch Dateschutzkommissioun weidergeleet ginn. Vum 25. Mee u ginn et uechter d'EU awer och nei Dateschutzregelen, mat der kann d'CNPD awer nach ëmmer net direkt agéieren. Mä si kann een europäesche Comité aschalten, fir déi iresch Autoritéiten ze zwéngen, fir ze reagéieren.