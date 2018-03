© afp

"Facebook Container" verhënnert, dass de soziale Reseau d'Navigatioun vum User iwwerall um Netz verfollegt. Dat Ganzt ass duerch déi bekannt Cookies méiglech.Facebook suivéiert all seng Memberen um Internet, och wa se d'Plattform verlooss hunn. Fir sech dogéint ze wieren, huet d'Mozilla Fondatioun, déi hannert dem Browser Firefox steet, eng ganz nei an offiziell Extensioun um Mëttwoch lancéiert. Eng Léisung déi um richtegen Zäitpunkt kënnt, matzen an engem Skandal vu privaten Donnéeën déi op Facebook vun der Firma Cambridge Analytica geklaut goufen.D'Zil ass hei d'Facebook-Aktivitéit ze isoléieren, fir ze verhënneren dass d'Säit méi wäit an de Profil vum User wulle geet. Duerch Cookies déi ee mëttlerweil iwwerall akzeptéiert huet, kéint de Reseau aner Säiten, Recherchen, Messagen oder egal wéi eng Aktivitéit opruffen, geschéckt kréien an analyséieren.Dës Extensioun ass ganz einfach erofzelueden an ze installéieren. Et fënnt een se am Browser bäi deenen aneren Appen déi een installéiert huet. De System leeft permanent am Hannergrond a läscht all d'Cookies déi vu Facebook installéiert goufen an deconnectéiert d'Leit och vun der Säit.Allerdéngs kann d'Extensioun näischt ënnerhuelen wann een externe Contenu op Facebook deele wëll. Do huet de soziale Ris nach ëmmer Zougrëff op all d'Donnéeën déi op senger Säit verschafft ginn.D'Mozilla Fondatioun gëtt an engem Communiqué zou, dass wann den "Facebook Container" méi fréi erfonnt gi wier, hätt en och näischt géint de Leak deen duerch Cambridge Analytica ënnerhuele kënnen. Hei soll Facebook och net stigmatiséiert ginn, et ass net déi eenzeg Säit um Netz déi esou mat eisen Informatiounen virgeet."Eist Zil ass net eng bestëmmten Organisatioun ze isoléieren, mä éischter mat engem bekannte Problem unzefänken deen séier an effikass geléist ka ginn", esou d'Fondatioun op hirem offizielle Blog.