Op en neits gouf et eng Hackerattack. Déi Kéier op eng Ernährungs-App vum amerikanesche Produzent vu Sportartikel, Under Armour.

Et sollen Donnéeë vun 150 Milliounen User geklaut gi sinn.D'Cyberattack op d'App MyFitnessPal geet op de Februar zeréck. Si wier awer eréischt viru kuerzem opgefall, huet de Konzern gëscht bekannt ginn. Deemno wieren ënnert anerem Passwierder an Email-Adresse geklaut ginn, awer keng Bankdonnéeën.D'User goufen opgefuerdert ganz séier hir Passwierder ze änneren.MyFitnessPal ass eng App vun Under Armour, déi Kalorien zielt. De Produzent vu Sportartikel huet an tëscht eng IT-Sécherheetsfirma mat enger Enquête chargéiert a schafft eegenen Aussoen no enk mat den Autoritéiten zesummen.