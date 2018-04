© afp

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018

D'Zil vum Projet ass Internet op der ganzer Welt ubidden ze kënnen. Dem Elon Musk seng Firma wëll dofir 4.425 Satellitte ronderëm d'Welt placéieren, fir eng global Deckung erreechen ze kënnen. De Reseau soll tëscht den eenzelen Unitéite wéi eng riseg Antenn entstoen.D'Firma huet 6 Joer, also bis zum 29. Mäerz 2024, fir op d'Mannst d'Halschent vu senge Satellitten op Orbit ze setzen, dat huet d'FCC virun e puer Deeg bekannt ginn. De System dréit de Numm "Starlink".An engem Communiqué huet sech d'Gwynne Showell, COO vu SpaceX, gefreet : "Obwuel nach ganz vill an dëser komplizéierter Entreprise ze di wier, ass dat e wichtege Schratt an der Konstruktioun vun engem Satellitte-Reseau vun der nächster Generatioun. D'Welt ka mat dësem System ofgedeckt ginn a vun engem ganz séiere Reseau fir e faire Präis profitéieren, virun Allem wichteg fir all déi Leit, déi am Moment keng Connectioun hunn."Den Knowhow vun Tesla misst d'Preparatioun vum Projet méi einfach maachen. Trotzdem musse nach etlech technesch Froe beäntwert ginn: wéinst den Interferenzen mussen d'Satellitten alleguer op eng gewëssen Distanz placéiert ginn.OneWeb verlaangt eng minimal Distanz vun 125 Kilometer tëscht 2 Elementer. Dozou muss SpaceX nach méi Detailer ginn, wat d'Entsuerge vu futtissen oder ale Satellitten ugeet. Et wéilt een natierlech am Mannsten Offall am Weltall produzéieren.Leschte Februar hat dem Elon Musk seng Firma déi 2 éischt Satellitten vun dësem Projet mat enger Rakéit fortgeschéckt. SpaceX muss sech awer vun elo un tommelen an d'Lancementer rentabiliséieren, fir esouvill Unitéiten esou séier wéi méiglech schécken ze kënnen.Den Accord vun der FCC betrëfft déi 4.425 éischt Satellitten, mä déi amerikanesch Weltall-Firma wéilt der am Léifsten 12.000 lancéieren. Eng astronomesch Zuel, déi d'Employéeë vum Elon Musk während e puer laange Jore kéint beschäftegen.