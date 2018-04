© afp

Et ass also eng ganz normal Saach an Amerika, am Kader vun enger krimineller Affär, een iPhone mam Fangerofdrock vun enger verstuerwener Persoun ze entspären.De System soll jo méi sécher sinn, wéi de klassesche Code mat 4 oder 6 Zuelen: déi sougenannten "Touch ID" kéint awer fir d'Autoritéiten eng ganz praktesch Manéier sinn, u wichteg Informatiounen ze kommen.Den 28. November 2016 huet den Abdul Razak Ali Artan um Campus vun der Ohio Universitéit zu Columbus (USA) e puer Foussgänger gewollt iwwerrannt, ier en aus sengem Auto erausgeklommen ass, fir weider Persounen ze erstiechen. 7 Stonnen, nodeems d'Police den Täter erschoss hat, huet d'Police probéiert, säin iPhone mat engem vu senge Fanger ze entspären, fir méi iwwert hie gewuer ze ginn.Dem Magasinn Forbes no wier et déi éischte Kéier, wou d'Enquêteuren de Smartphone vun engem verstuerwenen Täter op dës Manéier infiltréieren. Keng Chance an deem heite Fall fir den FBI zu Columbus, de Mäerder hat een iPhone 5 an d'Touch-ID koum eréischt mam iPhone 5S. Et ass eréischt no der San Bernardino-Affär, dass et der Police gegléckt ass, u Privatinformatioune vun den Täter ze kommen.Apple an den FBI ware sech an deem Kader ni eens, well de Smartphone-Business op kee Fall Accès zu sengen Apparater wollt ginn, am Numm vum Schutz vu senge Clienten. Den FBI hätt also een Hacker-Team méi wéi 1 Millioun Euro bezuelt, fir an de Smartphone eranzekommen.Mam "Touch ID"-System gëtt et kee Problem méi: no Columbus wier et anscheinend relativ normal ginn, fir engem Verstuerwene säin Domm um Scanner vum Apparat ze benotzen. Obwuel et hei ganz vill Diskussioune ginn, ass d'Verfuere komplett legal. Wann eng Persoun bis dout ass, verléiert se automatesch de Schutz vun hirer Privatsphär.