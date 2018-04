© Gero/MIPT

Intelligent Apparater wéi Smartphonen oder connectéiert Auere si ganz wichteg Quellen un Informatiounen iwwer d'Gesondheet vum Mënsch. Well ee se iwwerall an zu jiddwer Zäit bäi sech huet, kënnen dës Objete permanent Donnéeën iwwert eis Gewunnechten, Aktivitéiten oder Rhythme sammelen a weider verschaffen.Sportlech oder professionell Aktiounen, Iessgewunnechten, e gudde Schlofrhythmus, asw. Lauter Elementer déi engem hëllefen erauszefannen, ob engem säi Liewe gesond ass,oder net. Et kéint vun elo un nach méi wäit goen.Russesch Fuerscher a Wëssenschaftler vum MIPT (Moscow Institute of Physics and Technology) hunn eng kënschtlech Intelligenz entwéckelt, déi all dës Informatioune kann interpretéieren, fir engem seng Liewenserwaardung ze liwweren. D'Präzisioun vun dëser neier Method wier anscheinend esou héich wéi nach ni, esou Zeitung Nature.D'Equipe vum MIPT huet mat der biotechnologescher Firma Gero zesummegeschafft an een neuronale Reseau benotzt, mat enger ganz grousser Quantitéit vun Informatiounen, déi alleguer während enger Etüd an den USA tëscht 2003 an 2006 gesammelt goufen. Dausende vu Leit hunn dobäi deelgeholl.

Op Basis vun Detailer, wéi d'Reegelméissegkeet vun der physescher Aktivitéit oder d'Schlofgewunnechten, konnten dës Fuerscher e Modell bauen, fir den Zoustand vum generelle Gesondheetszoustand vun enger Persoun besser beschreiwen ze kënnen. Dat Ganzt gouf an enger App agebaut, déi ee gratis um App Store kritt. Fir Gero Lifespan benotzen ze kënnen, muss ee sech allerdéngs mat sengem Facebook-Kont aloggen. Hoffentlech ginn d'Donnéeën hei net mëssbraucht.



Fir eng méi präzis a komplett Visioun vum gesondheetlechen Zoustand vun enger Persoun, soll een nach ëmmer op déi klassesch medezinesch Mesuren zréckgräifen, betounen d'Fuerscher, déi fir dës App zoustänneg sinn. Obwuel se mengen, dass de System nach net komplett prett ass fir ee medezinesche Gebrauch, sinn se der Meenung, dass hire System méi effikass wéi fréier Methoden ass, ënnert Anerem fir gesondheetlech Risiken feststellen ze kënnen.

© afp

Eng Entwécklung, déi fir déi ëffentlech Gesondheet praktesch wier, fir Versécherungen eventuell och, obwuel hei ganz vill ethesch Froen direkt opkommen, awer och, a virun Allem fir Leit déi motivéiert wieren, besser op hir Gesondheet opzepassen.