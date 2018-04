© http://themuseumofselfies.com/

D'Gesellschaft ass an 2 Deeler gespléckt: déi Leit, déi dofir sinn, an déi, déi dogéint sinn. Jidderee kennt de "Selfie", d'Foto, déi ee vu sech selwer mécht, an déi dacks net ganz gutt ausgesäit. Ausser et weess een, wéi een dat richteg mécht.Wousst Dir zum Beispill, dass de Selfie eng Geschicht vu méi wéi 40.000 Joren huet? Dëse Musée bitt eng onwahrscheinlech interaktiv Entdeckung vum Phänomen a geet zréck bis bei de richtegen Ufank vun dësem "Portrait".Duerch d'Lëns vun der Konscht, vun der Geschicht, vun der Technologie a vun der Kultur kann een dem Selfie seng Originne kenneléieren a gläichzäiteg vun den Installatioune profitéieren, fir selwer esou eng "Selwer-Foto" ze knipsen.Egal ob ee se gären huet oder net, de Musée versprécht engem, dass een no der Visitt seng Meenung egal wéi ännere wäert : "you won’t see selfies the same way again."Mat méi wéi enger Millioun Selfien, déi all Dag op sozial Reseauen eropgeluede ginn, sinn d'Responsabele vun der Expo op alle Fall der Meenung, dass déi beléiftest Manéier, fir Fotoen hautdesdaags ze huelen, ee Musée verdéngt huet. Ob ee se intressant, schéin, witzeg, dekadent, fuerchtbar oder domm fënnt, ass et egal. Haaptsaach se gehéiere mëttlerweil zum Alldag a se provozéieren eng Reaktioun bei de Leit. Et gëtt héich Zäit fir dem Selfie seng Wuerzelen z'entdecken, fir dass déi zukünfteg "Konschtwierker" nach méi Sënn kréien.De Musée ass den 1. Abrëll opgaangen a bleift bis den 31. Mee fir de Public zougänglech. Et soll ee seng Ticketen online reservéieren a säin Handy net vergiessen. An obwuel se am Walt Disney World verbuede sinn, soll ee sech op kee Fall schummen, fir säi Selfie Stick mat an de Musée ze huelen!