De User kann u sech selwer den Accès vu sengen Donnéeë limitéieren. Ma wien hei net oppasst, deen ass ganz einfach a ganz séier erëmzefannen an dat net nëmme vu Leit, déi hien och kennen.Op Strava ass et theoretesch jidderengem méiglech, fir d'Donnéeën, an domadder d'Adress an eventuell Telefonsnummer a sou weider, erëmzefannen, ob een déi Persoun kennt, oder net. Eenzeg Konditioun: Déi Persoun deelt d'Donnéeën automatesch mat de soziale Medien, wéi Facebook oder Linkedin. Dono brauch all anere User just e puer Minutten, fir all déi Donnéeë vum Leefer oder Vëlofuerer erëmzefannen.Weider Detailer zum Dateleak, wéi e genau funktionéiert a wéi ee sech besser schütze kann, fannt Dir am Artikel vun de Kollege vun RTL5minutes , déi op dësen Dateleak opmierksam gi sinn.