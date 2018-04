© youtube printscreen

Den 2. Abrëll gouf bekannt, dass de Chef vun der kënschtlecher Intelligenz säin Job bäi Google géif opginn. Ganz laang war de gudde Mann net um Aarbechtsmaart well den 3. Abrëll huet d'New York Times gemellt, dass hien bäi Apple géif ufänken.



An enger interner Email erkläert den Tim Cook (CEO vun Apple), dass den neie Responsabele sech ëm "Machine Learning an Strategie ronderëm der kënschtlecher Intelligenz" këmmere wäert. Den John Giannandrea ass elo ee vun de 16 Cheffen zu Cupertino, déi hire Rapport direkt dem CEO solle schécken. Seng Jores-Pai kéint, der New York Times no, mat 8 Zifferen geschriwwe ginn.



Den John Giannandrea huet 2010 bäi Google ugefaangen, wéi se Metaweb opkaf hunn. Bäi dëser Start-up hat hien als technologeschen Direkter geschafft am Kader vun enger "Basis vu Weltwëssen-Donnéeën". Google huet deemools dëst Konzept benotzt fir säin Knowledge Graph ze entwerfen. Hei gëtt de Lien tëscht enger Recherche gemaach an aner Resultater wéi eng Plaz, eng Perséinlechkeet oder een Event déi domadder verbonne sinn.





Dem 53 Joer ale Schott seng Aufgab ass kloer : dem Apple säin Assistent "Siri" soll nees ganz uewen um Marché stoen, dat virun Allem virum "Assistant" vu Google. Obwuel et nach zimlech onméiglech ass, sech mat deem ze ënnerhuelen, kann d'kënschtlech Intelligenz vu Mountain View vill méi Saachen wéi déi vu Cupertino.Dëse Retard zanter 2011 wéi "Siri" lancéiert ginn ass, huet eng ganz einfach Erklärung. Apple huet manner Donnéeën wéi Google fir seng Intelligenz ze trainéieren. D'Sichmaschinn ass een formidabelt Hëllefsmëttel fir Biller, Text oder Videoen ze indexéieren.Apple wollt scho laang d'Informatiounen vu sengen Useren net direkt ausbeuten, wat d'Entwécklung op hirer Säit och däitlech gebremst huet. Alles wat Apple-Apparater léieren gëtt anonym gemaach fir esou d'Donnéeën ouni weider Problemer auszenotzen. Eng Technik déi och mam neie Chef soll verbessert ginn.