De Chef vu Facebook, de Marc Zuckerberg, well nächste Mëttwoch (11. Abrëll) am Kader vun de Datemëssbrauchsvirwërf virum US-Kongress Stellung huelen. Wéi Membere vum Gremium zu Washington matgedeelt hunn, wäert den Zuckerberg virun der Handelskommissioun vum Repräsentantenhaus schwätzen.Facebook steet jo ënner Drock, dat well Cambridge Analytica, eng britesch Firma fir Analysen, Zougang zu Date vu ronn 50 Millioune Facebook-Usere kritt huet an domatten d'Wieler am US-Walkampf 2016 soll beaflosst hunn.