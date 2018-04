© twitter

Fir esou een neie Service unzekënnegen hu sech Responsabel vun UFO Drive eng nawell originell Iddi afale gelooss: den Ufo soll den 23. Abrëll zu Lëtzebuerg landen. Awer ëm wat geet et genau?Vun deem Datum u gëtt et eng weider Méiglechkeet am Beräich vu Luxairport, fir een Auto ze lounen. Net egal wéi een Auto, hei gi just fonkelnei, "premium" Elektro-Gefierer proposéiert: d'Marken Tesla a Jaguar stinn de zukünftege Clienten zur Verfügung.Eng voll-automatiséiert Manéier, säin Auto am Viraus ze buchen, ze fannen an ze starten. Alles gëtt mat enger App kontrolléiert: vun der Reservatioun bis hin zu der Lokalisatioun vum Auto, de Client mécht alles selwer. De Präis, deen ee bezilt, ass och deen, dee beim Buchen ugewise gëtt, hei ginn et anscheinend keng verstoppte Käschten.Kee Rendez-vous fir de Schlëssel ze kréien, keng Schlaange fir drunzekommen, kee Stress. Déi Responsabel vum neie Service hunn eng ganz kloer Kommunikatioun iwwert hire Produit: alles ass méi einfach an och méi propper, vu dass déi Autoen nëmme mat Stroum fueren, also keen CO2-Ausstouss.De ganze Prozess gëtt och automatesch kontrolléiert: d'Inspektioun vum Auto gëtt digital virun an no der Faart erleedegt. Et kritt een och op der App gewisen, wou ee Statioune fënnt, fir den Auto opzelueden oder zréckzebréngen. Am Moment schéngt de Findel déi eenzeg Plaz zu Lëtzebuerg ze sinn, mä weider Punkte wieren uechter ganz Europa am Gaange gebaut an installéiert ze ginn.Rendez-vous also vum 23. Abrëll un, wann een Ufo zu Lëtzebuerg lande soll.