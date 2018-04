© afp

Am leschte Rapport vun der Säit fënnt een eraus, dass tëscht Juli an Dezember 2017 274.460 Konte zougemaach goufen, well si géint d'Regele verstouss hunn an ee Linken op Material, wat den Terror verherrlecht, fonnt huet. Zanter dem 1. August 2015 sinn et der 1.143 Milliounen.Obwuel d'Zuelen nach relativ héich sinn, gouf eng Baisse vun 8,4% festgestallt, am Verglach mam 1. Semester zejoert. Déi Analyse hat schonn eng Tendenz no ënne gewisen.De Reseau huet an engem Communiqué erkläert, dass se all Element, wat un Terrorismus erënnert wäit ewech vun Twitter hale wëllen. Esou Haass-Message wieren definitiv net do wëllkomm.An den leschten 6 Méint goufen 93% vun de Konten, déi geläscht goufen, vun engem interne System gemellt. 0,2% goufen op Uerder vu Regierunge gespaart. 74% vun de Konte goufen zougemaach, ier se iwwerhaapt eppes poste konnten.Mat als Motivatioun d'Recht op Meenungsfräiheet ze beschützen, huet Twitter och gläichzäiteg mam amerikaneschen an europäeschen Drock schaffe mussen, fir Terror an Haass vum Reseau ewechzehalen, ouni d'Essenz vun der Plattform ganz ze vergiessen.Twitter fäert, dass d'Meenungsfräiheet um Internet a Gefor ass. Am Numm vun der internationaler Sécherheet ginn ëmmer méi Gesetzer a Legislatioune gestëmmt, déi e fräien Ausdrock vum Public ëmmer méi limitéieren. D'Regierungen uechter d'Welt probéieren, dës Fräiheet um Internet ze reduzéieren an déi sozial Netzwierker spillen ongewollt awer automatesch d'Roll vun der Zensur.Dës Situatioun ass fir Twitter eng komplizéiert Mëschung aus Responsabilitéit an onfräiwëlleger Aarbecht, déi net onbedéngt misste vun esou Plattforme gedroe ginn.