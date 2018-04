© OrionSpan

De Projet ass vun der Firma Orion Span de 5. Abrëll am Kader vum "Space 2.0" Sommet zu San José a Kalifornien ugekënnegt ginn : den alleréischte Luxushotel am Weltall mécht seng "Dieren" a 4 Joer op.







"Aurora" ass den Numm vun dëser Statioun, déi fir kommerziell Zwecker benotzt gëtt an déi bis zu 6 Leit gläichzäiteg begréisse kann.Fir dobäi ze sinn, muss een allerdéngs e bësse Chance hunn: eng Lotterie bestëmmt vum Ufank u wien iwwerhaapt däerf eropfléien. Déi glécklech "Gewënner" vun dëser Rees wäerten dat erliewen, wat Astronauten während hire Missiounen alles matkréien.D'Rees dauert 12 Deeg, an dat eréischt nodeems d'Gäscht ee physeschen Training vun 3 Méint an enger Basis vun Orion Span zu Houston absolvéiert gouf.Eng lescht Konditioun muss allerdéngs nach erfëllt ginn: et soll een sech déi Rees scho leeschte kënnen, d'Rechnung klëmmt hei op 9.5 Milliounen Dollar fir e puer Deeg an de Stären ze bleiwen. De Chef vun der Firma erënnert drun, dass et awer fir de grousse Public eng grouss Chance ass, well esou eng Rees normalerweis tëscht 20 an 50 Milliounen Euro misst kaschten.Déi éischt Reservatioune ginn 2021 gezu fir Sejouren am Joer 2022.