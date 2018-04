© AFP

De Facebook-Chef Mark Zuckerberg muss en Dënschdeg an e Mëttwoch dem US-Kongress zum Dateskandal Ried an Äntwert stoen. Et ass eng gemeinsam Sitzung vun der Justiz an och der Handelskommissioun.Et geet ëm dat presuméiert Benotze vun Donnéeë vun der Firma Cambridge Analaytica fir de Walkampf vum haitegen US-President Donald Trump.An engem preparéierte Statement wäert de Mark Zuckerberg déi perséinlech Responsabilitéit iwwerhuelen. "Ech hu Facebook geschaf, féieren de Betrib a si responsabel fir dat, wat hei geschitt."Et geet jo ëm Donnéeë vu 87 Milliounen Utilisateuren.

Et gëtt keng definitiv Protektioun géint Hacker

Zënter e Méindeg de Moien dierfte ronn 2.650 Lëtzebuerger wëssen, dass se vum weltwäite Facebook-Dateskandal betraff sinn. Déi betraffe Leit sollten op hirer Facebook-Säit doriwwer informéiert gi sinn. Den Entwéckler vun enger Psycho-Test-App hat Informatioune vu Membere vum sozialen Netzwierk an deenen hire Facebook-Frënn un d’Firma Cambridge Analytica weider ginn.

Di App selwer, déi de Skandal ausgeléist huet, gouf zu Lëtzebuerg eigentlech nëmmen vun enger Persoun benotzt. Dës Persoun hat sech iwwer Facebook fir d’App ugemellt, mee och Informatioune vun där hire Facebook Kontakter. Och deenen hir Kontakter leien elo bei der britescher Firma "Cambridge Analytica". Géif dat heeschen, dass net all Facebook User selwer Schold dorunner huet, wa seng Donnéeën an onerwënschten Hänn falen?





Wéi vill Responsabilitéit läit beim Notzer? - Ben Frin



D’Debbie Plein vu BeeSecure mengt, dass jiddereen dee sech bei engem sozialen Netzwierk oder engem aneren Déngscht umellt, grondsätzlech driwwer soll informéiert sinn, wéi d’Konditioune sinn. Facebook zum Beispill huet do seng eege Reegelen a Konditiounen, deenen een dann och automatesch zoustëmmt, wann een säin Account opmécht. Déi mannste Leit, déi op Facebook ugemellt sinn, hunn dës Konditioune allerdéngs komplett gelies, dat well den Text, deem een zoustëmme muss, dacks vill ze laang an ze komplizéiert ass. En Argument, fir sech net mat esou Konditiounen auserneenzesetzen, wier dat Ganzt awer net.

Ass een eemol Member bei Facebook, huet een also kaum nach Kontroll iwwer déi perséinlech Informatiounen, Fotoen oder Geschichten, déi ee mam Netzwierk deelt. Zwar kéint een an den Astellungen eng Rei Restriktioune festleeën, eng definitiv Protektioun géint e Skandal wéi dëse géif et awer net ginn.

Et ginn dann och ganz vill Aart a Weisen, wéi ee kéint gehackt ginn a Leit Zougrëff op engem seng Date kréien. Ënnert anerem well een Informatioune mat senge Kollegen deelt an déi dann och Zougrëff drop hunn.



Am Mee da soll eng nei EU-Reglementatioun kommen, sou dass d’Rechter vun den Utilisateure gestäerkt ginn. Déi huet awer näischt direkt mat Facebook ze dinn, déi ass scho laang an der Pipeline gewiescht.



Seng eege Responsabilitéit sollt een awer och dann net vernoléissegen. Net fir näischt gëtt jo gesot, dass Donnéeën de Pëtrol vum 21. Joerhonnert sinn.