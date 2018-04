© afp

© spotify

Et gouf vun der schwedescher Firma nach net bestätegt, mä d'Rumeure schwätzen vun engem Equipement, dat et bis elo nach net gouf. E Kontroller oder eng komplett autonom Box fir den Auto.Verschidde Source schwätzen vum Spotify Car Player mat 4G-Empfang, also onofhängeg vum Handy, deen direkt op den Tableau de Bord installéiert gëtt. Et wier also deemno méiglech, Spotify eleng mat der Stëmm pilotéieren ze kënnen.D'Geheimnis ass nach zimlech dicht, dach etlech amerikanesch User vun der Musek-Plattform krute schonn eng Pub an der App, fir een neien Apparat, dee geschwë sollt erauskommen, an deen un eng Offer fir 12.99 Dollar de Mount gekoppelt gouf. D'Box wier gratis fir all déi Leit, déi ee Joresabo fir 155 Dollar géife bezuelen.Aner User schwätze vun enger anerer Offer, déi Kéier fir 14.99 Dollar de Mount. Een anere Präis an eng aner technesch Präzisioun fir een Apparat mat enger 4G-Connexioun, fir ouni Zougrëff op de Smartphone funktionéieren ze kënnen.Een eenzegt Bild gouf mat de verschidde Messagen verschéckt: e ronnen Objet, mat der grénger Faarf vum Musek-Service a mat engem Bildschierm an der Mëtt. 2 Knäppercher op der Säit erméiglechen d'Kontroll vun der Musek, oder déi verschidde Modussen auszewielen.Spotify wëll am Moment näischt confirméieren. Gewosst ass awer, dass déi schwedesch Firma schonn zanter enger Zäitchen Ingenieure gesicht hat fir Hardware-Projeten ze lancéieren... De 24. Abrëll soll een also méi gewuer ginn!E wichtege Mount fir de Musek-Streaming-Service, dee seng Haaptbüroen zu Stockholm a Schweden huet, awer säi Sëtz hei zu Lëtzebuerg an der Avenue de la Gare an der Stad néiergelooss huet. Zanter dem 3. Abrëll ass dës "Lëtzebuerger" Firma zu New York op der Bourse vertrueden.