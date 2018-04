© afp

Facebook wëll d'Hëllef vu senger Communautéit benotzen, fir de Reseau méi sécher ze maachen. En Dënschdeg, wärend Mark Zuckerberg, de CEO vu Facebook, virum US-Kongress stoung fir Explikatiounen ëm de Dateskandal mat der Firma Cambridge Analytica ze liwweren, huet seng Grupp eng wichteg Annonce publizéiert.



All Member vum Reseau kann a soll Appe mellen, déi d'Reegele vum Schutz vun der Privatsphär net respektéieren. Privat Donnéeën solle privat bleiwen a gi ganz sécher net verkaf, esou den Zuckerberg während senger Auditioun virum US-Kongress. Dofir sollen d'User sech elo zu Wuert mellen, déi e Verdacht hunn.



D'Informatioune ginn direkt vun de Responsabelen iwwerpréift a wann effektiv eng Lück sollt festgestallt ginn, kann d'Persoun, déi d'App gemellt huet, bis zu 40.000 Dollar (32.300 Euro) vu Facebook kréien. Eng Manéier, fir Iwwerreschter vu béisaartegen Elementer um Reseau ze zerstéieren an esou een neie Skandal ze vermeiden.



Facebook hat dës Manéier scho méi laang benotzt, fir aner Lücken an der Sécherheet vun der Plattform ze detektéieren, dës Kéier gouf eng speziell Campagne organiséiert, fir d'Leit och no der Cambridge Analytica-Affär ze berouegen. D'Grupp schéngt sech am Moment net ze vill finanziell Suergen ze maachen, trotz Dateskandal a ville Stonne vum Grënner vu Facebook virum Kongress ass den Aktie-Wäert vu Facebook während der Entrevue en Dënschdeg ëm 4,5 Prozent an d’Luucht gaangen.



Déi komplett Moossnamen vu Facebook fënnt een iwwregens hei (op Englesch).