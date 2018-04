© afp

© afp

© google

Grouss Fréijoersbotz bei Gmail, dem Email-Service vu Google, mat enger neier Web-Versioun. Eng Noriicht ass un all professionelle Benotzer vun G Suite verschéckt ginn, wou och Hangouts, Drive, Agenda an och Gmail mat dra sinn.De Message ass kloer: "an den nächste Woche gëtt een Early Adopter Programm ugekënnegt fir eng nei Gmail-Experienz. Dat Ganzt gëtt mat engem neien Design vum Web-Interface lancéiert", esou Google.Et gouf laang näischt bäi der gratis Email vu Google geännert, also gëtt et elo Zäit fir een neie Look. Engem User no, deen den neien Design soll gesinn hunn, wier dat Ganzt eng Mëschung tëscht Gmail an Inbox, e Mix also tëscht Gmail a Google Now, dee viru 4 Joer op de Maart koum.Zwou Kolonnen, déi een anere Look kréien, mat Biller, déi zu den Dossiere passen, fir eng besser Organisatioun. Kleng Ännerunge ginn och hei agesat, wéi e bloen Hannergrond, Upassungen, déi den Email-Service solle méi attraktiv a méi agreabel maachen.Nei Funktioune ginn an deem Kontext versprach, wéi de méi einfachen Zougrëff op den Agenda direkt vun Gmail aus. De "Smart Reply" ass e System, fir automatesch Äntwerten ze verschécken, déi vun Algorithme produzéiert ginn. Am Moment gëtt et déi Léisung schonn, allerdéngs nëmmen op Englesch an op der App mam Allo-System.Aner Optioune misste geschwë fir all User disponibel sinn, wéi de "Snooze", fir eng Email méi spéit weiderliesen ze kënnen oder den Offline-Support, fir seng Messagen einfach stockéieren ze kënnen, fir se ouni Internet-Connectioun ze liesen.Eng kleng awer wichteg Präzisioun vu Google: d'Grupp garantéiert net, dass all d'Chrome-Extensioune mam neie Web-Service vun Gmail ouni Problem weider funktionéieren. Wat scho witzeg ass, wann ee bedenkt, dass Chrome den offizielle Browser vu Google ass...