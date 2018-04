© afp

Hei geet et drëms erauszefannen, wéi et dem Internet am grousse Ganze geet. Iwwer verschidde Punkte gëtt hei de weltwäite Reseau auserneegeholl. De Rapport gouf et eng alleréischt Kéier als Prototyp virun 2 Joer. Deemools konnt een den Ausdrock "Gesondheet vum Internet" net richteg beschreiwen, mëttlerweil ass et schonn aneschters.Op der enger Säit fënnt een hautdesdaags permanent Titelen an de Medien iwwer den ongesonden Impakt vum Internet op de Mënsch an d'Gesellschaft. Déi grouss technologesch Firme ginn ze mächteg, sozial Medie goufen als politesch Propaganda-Waffen ausgenotzt an d'Sécherheet vu perséinlechen Informatioune gouf ëmmer méi a Fro gestallt.Kee Wonner also, dass d'Joer 2017 als "fuerchtbart Joer fir d'Technologie" dacks bezeechent gouf. Mä et ännert sech eppes: d'Leit ginn ëmmer méi opmierksam a maache sech ëmmer méi Gedanken ëm den Internet. Wann et dem Internet net gutt geet, ass et net just eng technesch, mee och eng mënschlech Suerg.5 grouss Sujete ginn hei méi präzis ënner d'Lupp geholl: Sécherheet a Privatsphär, Offenheet, digital Inclusioun, Online-Alphabetisatioun an Dezentraliséierung. D'Resultat ass am grousse Ganzen net zefriddestellend. Am Géigendeel ginn et éischter positiv Entwécklungen am Beräich vum Internet-Accès, deen ëmmer méi einfach gëtt, de Präis, fir connectéiert ze sinn, geet stänneg erof an d'Verschlësselung vun den Donnéeën ëmmer méi effikass."Fake News" kennt een elo ganz gutt, mä d'Thema ass méi komplizéiert wéi dat. Ganz vill Jugendlecher inspiréieren oder beaflosse mat hire Fotoen oder Videoen, obwuel se dacks net am Besëtz vun der néideger Experienz, Formatioun oder Schoulung sinn. E gudden Afloss fir déi nächst Generatiounen? D'Verbreede vun Informatiounen, déi net ëmmer 100% korrekt sinn, ass keng gutt Educatioun.Am Joer 2020 kéinten, Estimatiounen no, méi wéi 30 Milliarde connectéiert Objeten am Ëmlaf sinn. Webcams, Baby Phones an aner Apparater, déi net mat enger stabiller a korrekter Sécherheet gebaut ginn, fir méi bëlleg verkaf ze ginn, kéinten als potentiell Lück ausgenotzt ginn. Den "Internet of Things" soll global méi geséchert ginn, soss kéint de Reseau extrem zerbriechlech ginn.Dëst sinn nëmmen e puer Punkten, déi vun der Mozilla-Fondatioun analyséiert an ëffentlech diskutéiert goufen. Et mierkt een awer, dass et dem Internet am Moment net onbedéngt beschtens geet. Dofir ass de Mënsch responsabel, deen onbedéngt alles kontrolléiere wëll, ouni Récksiicht op Privatsphär, Sécherheet, Zukunft vun der Gesellschaft an den ethesche Gebrauch vum Netz.Ass d'kënschtlech Intelligenz eng absolut Noutwendegkeet fir d'Iwwerliewe vum Internet ze garantéieren? Hoffentlech net...