Geschwë kann ee säi Nummereschëld esou änneren, wéi ee wëll, well et gëtt eng nei dematerialiséiert Versioun dëst Joer zu Dubai getest. Dës éischt Phas soll e puer Méint daueren a wann d'Resultat positiv ass, kéint dëse Service nächst Joer iwwerall agesat ginn.Et geet vill méi wäit, wéi just d'Identitéit vum Auto änneren ze kënnen. D'Schëlter kënnen och Informatiounen erausschécken am Fall, zum Beispill, vun engem Accident oder Abroch. Et kann ee se natierlech och mat der Kontosnummer vum Proprietär vum Auto synchroniséieren, fir esou automatesch de Parking oder d'Protokoller bezuelen ze kënnen.Déi schlecht Säit ass nees de Schutz vun der Privatsphär, wéi sou dacks an der Welt vun den neien Technologien. Ganz vill Leit hu schonn hir Suergen ausgedréckt, well dës Nummereschëlter och mat engem GPS equipéiert sinn. Esou kéint d'Police egal wéini Bescheed gesot kréien, wann een ze séier ënnerwee ass. D'Donnéeën zirkuléieren wéi üblech iwwer sougenannte securiséiert Reseauen an awer kéint een d'Detailer fälschen oder hacken. Eng nei Gefor fir de Schutz vu privaten Informatiounen.Dozou soen déi lokal Autoritéiten, dass dës Schëlter op d'mannst eemol d'Joer physesch mussen iwwerpréift ginn an de Gebrauch vun dësem Service soll op déi wichtegst Aktioune limitéiert ginn, virun allem am Fall vun enger Urgence. De Sultan Abdullah al-Marzouqi, de Chef vum Immatrikulatiouns-Service zu Dubai, huet verséchert, dass dës nei Schëlter d'Liewe vun den Automobiliste wäerte méi einfach maachen.Dat digitaalt Nummereschëld, wat den Numm "Tag to Connect" dréit, ass een intelligenten Ecran, deen dat aalt Metallstéck wäert no an no ersetzen. All Joer gëtt dann nom Test vum Nummereschëld och d'Registratioun vum Gefier erneiert. E bësse wéi d'Kontrollstatioun bei eis.Wann de Projet bis zu Dubai ugeholl gëtt, wäerte bestëmmt och aner Länner sech fir dëse Service intresséieren.