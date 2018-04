Sega huet dat Ganzt den 13. Abrëll am Kader vu senger japanescher Konferenz ugekënnegt. D'Joer 2018 ass och keen Zoufall, well et dann 30 Joer hier ass, dass dës klassesch Spillkonsol erauskoum.Technesch Detailer a Punkto Hardware goufen nach streng geheim gehalen, mä vum Look hier, deen op der Bühn an enger offizieller Presentatioun virgestallt gouf, gesäit et aus, wéi wa se esou grouss wier wéi déi Mini-Versiounen vun der Konkurrenz. Méiglecherweis wieren d'Spiller och schonn virinstalléiert.De Produzent wëll natierlech säi Konkurrent an de Venten iwwerhuelen, awer sech nees e gutt Bild bei de Fans verdéngen.Verschidde Konsolen, déi zwar mam Sega-Logo erausbruecht goufen, awer vun anere Marke gebaut goufen, hate ganz vill Leit enttäuscht, entweder well d'Spiller net gutt waren oder well d'Qualitéit vernoléissegt gouf.Et gëtt also geschwënn Zäit, fir déi Souveniren nees erliewen ze kënnen, wann de Sonic nees wéi geckeg um Ecran leeft!